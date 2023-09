Crash Bandicoot N-Sane Trilogy per Nintendo Switch a meno di 30€

Crash Bandicoot, l’iconico marsupiale creato da Naughty Dog, ha fatto la sua grande apparizione ufficiale su Nintendo Switch nel 2018 con la “N-Sane Trilogy“. Questa trilogia rimasterizzata dei primi tre giochi ha portato una ventata di nostalgia per i fan di vecchia data del nostro protagonista arancione, ma ha anche catturato l’attenzione di una nuova generazione di giocatori. Grazie alle offerte folli presenti su Amazon, questo capolavoro (che contiene ben tre titoli al suo interno) costa solo 29,70€, spese di spedizione incluse.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy su Amazon: imperdibile

La N-Sane Trilogy riporta i giocatori ai giorni d’oro della PlayStation originale, quando Crash ha fatto la sua prima comparsa (erano gli anni ’90, quanti ricordi). I titoli inclusi nella trilogia sono “Crash Bandicoot”, “Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back” e “Crash Bandicoot: Warped”. Questi platform offrono un’esperienza di gioco ricca di azione, sfide e divertimento.

Una delle prime cose che gli utenti noteranno quando avvieranno la trilogia sulla Nintendo Switch è il nuovo stile grafico. I giochi originali erano tridimensionali per l’epoca, ma la remastered ha portato i personaggi, i livelli e gli ambienti alla vita in una nuova, elevatissima definizione. Ogni elemento è stato ridisegnato con cura per riflettere la potenza delle console moderne, ma senza perdere il fascino originale.

La giocabilità è il cuore di ogni grande gioco, e la N-Sane Trilogy non delude su questo fronte. Crash Bandicoot è noto per il suo ritmo veloce, i salti precisi e le sfide che richiedono riflessi pronti. Avrete anche un controllo più preciso grazie ai Joy-Con della Switch.

Questo capolavoro è un viaggio indietro nel tempo per i fan di lunga data e una fantastica opportunità per le nuove generazioni di scoprire il fascino di questo iconico marsupiale. A soli 29,70€ vi porterete a casa tre videogame storici che hanno segnato un’epoca. Ora però, in alta definizione.

