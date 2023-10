Crash Bandicoot N-Sane Trilogy: costa pochissimo ma è un bundle ECCEZIONALE

Se sei un amante dei giochi platform e magari sei un/una millennials, è probabile che tu abbia una dolce nostalgia per il famoso marsupiale arancione con una passione per le avventure rocambolesche. Crash Bandicoot è tornato in grande stile con la “Crash Bandicoot N-Sane Trilogy,” una collezione che riporta in auge le classiche avventure della mascotte per PS One con una grafica rimasterizzata: è disponibile su Amazon a soli 29,90€ in versione per Nintendo Switch.

Crash Bandicoot N-Sane Trilogy: perfetta a 29€

Questa straordinaria raccolta presenta i primi tre giochi della serie: “Crash Bandicoot,” “Crash Bandicoot 2: Cortex Strikes Back,” e “Crash Bandicoot 3: Warped.” Questi titoli furono originariamente lanciati per la console PlayStation negli anni ’90 e hanno catturato il cuore dei bambini dell’epoca (e non solo) con il loro gameplay coinvolgente e il loro simpatico protagonista.

La “N-Sane Trilogy” non è semplicemente una remastered, ma un progetto speciale volto a riportare l’attenzione di uno dei classici videogame che ha fatto la storia negli anni ’90: le grafiche sono completamente nuove, l’audio è stato rimasterizzato e i controlli sono stati migliorati, anche se si percepisce la stessa atmosfera di una volta.

Trovi questa trilogia al prezzo conveniente di soli 29,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse; la consegna è celere e immediata con il servizio di Prime e avrai diritto al reso gratuito entro un mese dall’acquisto in caso di ripensamento e potrai perfino godere di due anni di garanzia con l’assistenza tecnica del sito.

Ricorda che le offerte possono variare, quindi ti invitiamo a controllare il prezzo attuale prima di acquistare un prodotto: oggi costa pochissimo quindi non lasciartelo sfuggire, è un vero best buy. Sii veloce perché alla cifra di meno di 30€ ti porterai a casa ben tre videogiochi iconici e meravigliosi, divertenti e allegri, da fare anche in compagnia dei propri amici.

