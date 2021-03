Sei in cerca di un gioco che possa ricordare i vecchi tempi? Crash Bandicoot 4: It’s About Time è in offerta su Amazon a soli 39,99€. Il ribasso del 43% corrisponde a uno sconto effettivo di 30,00€ che rende l’acquisto un affare. Le spedizioni soni veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Crash Bandicoot 4: la nuova avventura su Ps4

Disponibile nella sua versione fisica per PlayStation 4, Crash Bandicoot 4 è il nuovo gioco in cui vivere un’avventura senza limiti. Comprendente un aggiornamento per PlayStation 5, il titolo può essere giocato anche sulle console new generation che dispongono di un unità disco (Standard Edition).

Adatto a chi ha sempre amato i personaggi della saga originale, questo nuovo capitolo vede Crash e Coco impegnati a salvare il mondo e non solo. La trama, infatti, recita:

Neo Cortex e N. Tropy ne hanno combinata un’altra delle loro, decidendo di lanciare un attacco massiccio non su un singolo universo, ma sull’intero multiverso! Crash e Coco sono pronti a recuperare le quattro maschere quantistiche per piegare le regole della realtà e salvare gli universi. Nuove abilità? Certo che sì. Più personaggi giocabili? Già. Dimensioni parallele? Naturalmente. Boss assurdastici? Puoi contarci. Stessa formula vincente? Ci puoi scommettere i tuoi stilosissimi pantaloncini di jeans. Un momento, ma sono veramente pantaloncini di jeans? Non in questo universo! da PlayStation

Pieno di risvolti e colpi di scena, il titolo ripercorre e classiche modalità di gioco già viste negli altri capitoli, ma questa volta arricchite da una grafica del tutto nuova e di scenari mai esplorati prima d’ora.

Se giocato su PlayStation 5, sono da apprezzare i grilletti adattivi e l’audio 3D che rendono l’esperienza ancora più immersiva.

Puoi acquistare Crash Bandicoot 4: It’s about Time per PlasyStation 4 su Amazon a soli 39,99€. Acquistalo oggi e ricevilo entro 48 ore se sei abbonato a Prime.

