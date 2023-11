Crash Bandicoot 4 per Nintendo Switch: OFFERTONA su Amazon

Da qualche anno è arrivato il quarto capitolo della serie di Crash Bandicoot: si chiama “It’s About time”, è disponibile per tutte le piattaforme e oggi, la versione per Nintendo Switch, costa solo 26,99€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Scopriamola nel dettaglio.

Crash Bandicoot 4: un gioco semplicemente epico

Dopo una lunga attesa, anche i possessori di Nintendo Switch potranno finalmente unirsi a Crash Bandicoot, Coco e i loro amici nella nuova avventura per salvare il multiverso. “Crash Bandicoot 4: It’s About Time” cattura perfettamente lo spirito dei classici della serie, ma con un tocco moderno che offre una grafica eccezionale e nuove abilità per i personaggi.

Il capitolo segue la storia dell’onnipotente maschera Quantum Uka Uka che libera il pericoloso viaggiatore del tempo, Neo Cortex. Crash e i suoi amici dovranno viaggiare attraverso il tempo e lo spazio per impedire a Neo Cortex e Uka Uka di distruggere il multiverso. I personaggi sono ben animati, i mondi sono vibranti e colorati, e ogni livello è pieno di sfide uniche. Il passaggio alla console portatile non ha compromesso la qualità visiva del gioco e qui gli utenti possono aspettarsi un’esperienza visiva sorprendente, sia in modalità docked che portatile.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo videogame è l’introduzione di nuove abilità e personaggi giocabili. Si potrà avere l’opportunità di prendere il controllo di personaggi come Tawna, Dingodile e altri. Ognuno di essi ha abilità speciali che offrono nuove prospettive sui livelli e sfide uniche.

Inoltre, il gioco presenta le cosiddette “Masks of N. Sanity” che conferiscono a Crash e Coco abilità speciali che possono essere utilizzate per superare gli ostacoli. Come detto, ti potrai portare questo meraviglioso gioiello a casa con soli 26,99€, spese di spedizione incluse. Crash Bandicoot 4: it’s about time è uno dei prodotti videoludici più belli degli ultimi anni.

