Crash Bandicoot 4 per Nintendo Switch: con un costo così non puoi farne a meno

Oggi vogliamo parlarvi di un videogioco di nuova generazione uscito su diverse console pochissimi anni fa: ci riferiamo all’ottimo Crash Bandicoot 4: it’s about time, il quarto capitolo della saga videoludica più iconica di tutti i tempi e che vede protagonista il noto marsupiale arancione. La versione che vi proponiamo noi adesso è quella per Nintendo Switch che costa solo 29,90€ su Amazon, spese di spedizione incluse. Non lasciatevelo sfuggire: questo è un titolo imperdibile che vi farà passare ore ed ore davanti allo schermo con momenti spensierati e con una concentrazione assoluta, tipica del franchise di Naughty Dog.

Crash Bandicoot 4 per Nintendo Switch: divertimento a mille

Crash Bandicoot 4: It’s About Time è il seguito tanto atteso della celebre serie di giochi di piattaforme. Il videogame cattura perfettamente lo spirito dei titoli originali, offrendo azione frenetica, salti acrobatici e sfide travolgenti.

Il gioco sfrutta appieno le capacità della Nintendo Switch per offrire grafica vivace e dettagliata. I mondi sono pieni di colori accattivanti, dettagli intricati e animazioni fluide. Crash è accompagnato dai suoi amici e nemici di sempre, tra cui Coco, Dingodile e Tawna. Non di meno, il nostro protagonista avrà accesso a maschere quantistiche che gli conferiscono abilità speciali, come la possibilità di rallentare il tempo o invertire la gravità. C’è perfino una modalità multigiocatore che permette ad altri utenti di unirsi in modalità cooperativa o competere in sfide multiplayer.

A soli 29,90€ questo è un videogame che non può mancare nella vostra collezione per Nintendo Switch. Con Amazon avrete diritto alla consegna celere e immediata, oltre che gratuita e garantita. Ciò significa che in pochissimi giorni (anche in meno di 24 o 48 ore) questo prodotto arriverà presso il vostro domicilio o un luogo da voi designato. Preparatevi a saltare, correre e sfidare i nemici in Crash Bandicoot 4: It’s About Time.

