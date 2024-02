Crash Bandicoot 4: it's about time, su Amazon è in sconto del 57%

Oggi vogliamo parlarti di un videogame veramente spettacolare; se sei un fan della serie Crash Bandicoot e sei in cerca di un’avventura epica che ti porterà in nuovi mondi pieni di azione e divertimento, allora Crash Bandicoot 4: It’s About Time è il gioco che non puoi assolutamente perdere. Con un prezzo incredibilmente vantaggioso su Amazon di soli 29,79€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese, questo è il momento ideale per farlo tuo, ma sii veloce. Non sappiamo quante scorte siano rimaste disponibili sul noto portale di e-commerce americano e non sappiamo quanto durerà la promo. Pensa che risparmierai il 57% sul valore di listino. Mica poco, se ci pensi. La versione in questione è quella per PlayStation 4 ma è un titolo multipiattaforma quindi lo potrai prendere anche per Xbox o Nintendo Switch o, perché no, anche per PS5.

Crash Bandicoot 4: un gioco spettacolare

Crash Bandicoot 4: It’s About Time segna il ritorno trionfale del famoso eroe peloso, e porta con sé una nuova avventura emozionante e piena di sfide. Dopo gli eventi del terzo capitolo della serie, Crash e Coco dovranno affrontare un nuovo nemico, il malvagio Dr. Neo Cortex, che ha intenzione di conquistare il multiverso. È ora che il marsupiale arancione si metta in moto per salvare il giorno e ripristinare l’equilibrio del tempo e dello spazio.

Con grafica eccezionale e un design dei livelli impeccabile, questo capolavoro ti porterà in mondi spettacolari e variegati, pieni di pericoli, enigmi e avversari ostili. Avrai sempre una serie di sfide indimenticabili da affrontare.

In questa nuova avventura, i nostri eroi acquisiranno nuove abilità e potenziamenti che li aiuteranno a superare ogni ostacolo. Dalla capacità di piegare il tempo alla manipolazione della gravità, e molte altre ancora: ci sono molte nuove aggiunte che porteranno il gameplay della serie a nuove vette di creatività e divertimento. È un titolo progettato per appassionare i fan della serie di lunga data e per accogliere nuovi utenti a braccia aperte. Questo è il videogame perfetto da godersi da soli o con amici e familiari. A soli 29,79€, con IVA inclusa e spese di spedizione comprese, Crash Bandicoot 4: it’s about time è da comprare immediatamente.

