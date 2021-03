Da ieri, molte applicazioni su device Android danno più di qualche problema: vanno in crash e risultano impossibili da utilizzare. In attesa che Google desse un feedback concreto sul problema, ti abbiamo già proposto una soluzione alternativa ed efficace. Ora finalmente, c’è un modo ufficiale per far tornare le applicazioni a funzionare correttamente: ecco come fare.

App android in crash: come risolvere il problema

Ad aver creato questa difficoltà è stato “Android System Web View”, che serve per visualizzare elementi Web all’interno delle app.

Proprio un bug del software ha creato questo malfunzionamento, che ha messo in difficoltà non pochi utenti. Fortunatamente, come anticipato, Google ha rilasciato una nuova versione di Android System Web View, che ti permetterà di risolvere definitivamente il problema. Ecco cosa devi fare:

vai sul Google Play Store (lo store di app ufficiale di applicazioni per smartphone Android certificati Google);

cerca "Android System Web View";

banalmente, aggiornalo;

come eccesso di zelo, riavvia lo smartphone.

Dopo aver finito, non avrai più alcun problema. La versione aggiornata, che risolve il bug che manda in crash le applicazioni Android è la 89.0.4389.105.



