Crack per VPN? Occhio ai pericoli, ecco perché non dovresti mai fidarti

Sono in molti a cercare nei comuni motori di ricerca un crack per utilizzare una delle VPN premium presenti sul mercato, come Surfshark. L’obiettivo ovviamente è quello di sfruttare gratuitamente i servizi offerti da piattaforme di questo genere, ma quello che nascondono in realtà questi crack è potenzialmente molto pericoloso.

La versione “craccata” di questi servizi è, 99 volte su 100, una truffa che può comportare il furto dei dati conservati nei tuoi dispositivo.

Per questa ragione, se hai necessità e voglia di utilizzare una VPN Premium è meglio affidarsi alle offerte per i servizi ufficiali: Surfshark, ad esempio, ha attivato gli sconti Black Friday permettendoti di abbonarti con un’offerta dell’84% e anche 2 mesi aggiuntivi gratuiti.

I crack per VPN sono pericolosi: ecco perché

Il “crack”, per intenderci, è una versione modificata del file eseguibile di un software, che sia una VPN, un programma multimediale o un videogiochi, che permette di superare la protezione della privacy e accedere così gratuitamente a servizi che di solito sarebbero a pagamento.

Devi sapere però che, per loro natura, i crack sono destinati a non poter funzionare con una VPN. Una rete virtuale privata ha infatti bisogno che tutte le sue funzionalità siano ospitate sui suoi server.

Un’applicazione VPN ufficiale funziona in simbiosi con il suo server, questo perché, prima di essere mandati online, i tuoi dati vengono decifrati affinché vengano protetti da qualsiasi intrusione. Un crack per VPN che ti promette di funzionare anche offline è palesemente falso e, quasi sempre, può nascondere un trojan o un’altra tipologia di virus che potrebbe mettere in pericolo i tuoi dati.

Maggiore attenzione dovresti prestare se il crack ti permette di collegarti effettivamente ad un presunto server VPN: è probabile che in quel caso tu ti stia collegando al server di un malintenzionato, che avrà così libero accesso al tuo dispositivo e ai tuoi dati, con tutte le pessime conseguenze che puoi immaginare.

Se vuoi utilizzare e sfruttare i vantaggi di una VPN Premium è dunque meglio comprarla regolarmente. Per non spendere troppo allora attendi le offerte che capitano in determinati periodi dell’anno.

Proprio adesso puoi avere Surfshark VPN, che include dispositivi illimitati, strumenti di blocco di annunci e malware, strumenti di blocco per i popup dei cookie, autenticazione a due fattori e assistenza 24/7, con uno sconto del 84% 2 mesi aggiuntivi gratis. Meglio così che mettere a rischio i propri dati con un presunto crack per VPN.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.