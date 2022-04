Cover Samsung ORIGINALE per Galaxy S21 al minimo storico (-21€)

La cover Clear View è ciò che ti serve per proteggere in modo efficace il tuo Samsung Galaxy S21. Potrai avere sempre sotto controllo le notifiche più importanti, senza che si renda necessario prendere in mano lo smartphone. Una cover estremamente piacevole al tatto, che migliora di molto l'impugnatura per evitare che il telefono possa accidentalmente scivolare dalle mani.

Un'occasione da cogliere al volo, prima che la promozione finisca: effettua subito il tuo ordine e, con le offerte di primavera su Amazon, beneficerai di uno sconto vantaggioso del 35% che ti permetterà di acquistare la cover Samsung con poco più di 39 euro ed un risparmio di oltre 21 euro.

Cover Clear View per Samsung Galaxy S21 a prezzo stracciato con le offerte di primavera su Amazon

La cover originale di Samsung è trattata con uno speciale rivestimento che impedisce la proliferazione dei batteri. Una custodia che avvolge lo smartphone riparando anche le parti esterne, come fotocamera e pulsanti: elegante e pratica.

Controlla avvisi e notifiche del tuo Samsung Galaxy S21 senza necessità di aprire la cover: sarai sempre informato sulla presenza di messaggi non letti, telefonate perse, orario, stato di carica della batteria e molto altro ancora. Basterà trascinare il dito in corrispondenza della finestra smart per accettare e rifiutare le chiamate o interagire con il player musicale.

Ad un prezzo così basso, le unità disponibili termineranno da un momento all'altro. Sarebbe un peccato non approfittarne: metti nel carrello la tua nuova cover Clear View per Samsung Galaxy S21, arriverà presto a casa e senza spese di spedizione.