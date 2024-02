Cover per iPhone 15/14 Plus con MagSafe in sconto del 37%!

Se stai cercando una cover affidabile e resistente per il tuo iPhone 15 Plus o iPhone 14 Plus, non puoi perdere l’opportunità di acquistare la Cover della Serie Defender XT di OtterBox su Amazon, con uno sconto del 37%. Questa custodia è stata progettata per offrire la massima protezione al tuo smartphone, attraverso migliaia di ore di test di caduta. Per pochissimo, inoltre, avrai l’occasione di portarla a casa al prezzo incredibile di appena 30,90€!

La Serie Defender XT è rinomata per la sua robustezza e protezione anticaduta, superando gli standard militari con una resistenza fino a 5 volte superiore alle cover standard e ancora di più rispetto ai modelli di fascia bassa. La sua struttura multistrato protegge il dispositivo da cadute, sporco, graffi e urti, mentre i bordi rialzati garantiscono una protezione extra per la fotocamera e anche per lo schermo.

Nonostante la sua resistenza, la custodia Defender XT è progettata per garantire la compatibilità con la tecnologia MagSafe, grazie ai magneti integrati perfettamente allineati. Questo significa che potrai usufruire della ricarica wireless in modo più veloce e semplice che mai, e connettere o rimuovere gli accessori MagSafe senza problemi. Il tutto, senza rinunciare alla massima protezione per il tuo smartphone.

La custodia, inoltre, è dotata anche di cover per le porte, che impediscono a polvere, sporco e detriti di danneggiare i jack e le porte del tuo smartphone. Un problema che, possiamo assicurati, si propone più e più volte nel corso degli anni! Non meno importante, presenta un attacco con cordino integrato per un trasporto comodo e sicuro.

Realizzata con il 50% di plastica riciclata, la Serie Defender XT di OtterBox offre una protezione estrema senza compromettere la sottigliezza della custodia. Per una protezione completa, puoi abbinare la tua custodia a una protezione per lo schermo resistente ai graffi e duratura, per una sicurezza a 360 gradi per il tuo iPhone. Porta a casa la tua cover, finché è in sconto del 37%!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.