COUPON ESCLUSIVO del 30% per la bellissima TASTIERA MECCANICA!

Quest’offerta è dedicata a tutti i PC gamer col pollice verde! La protagonista è EPOMAKER EP84 Pro: una tastiera meccanica con un’estetica “green”. E sebbene inizialmente l’avresti pagata 99,99€, cliccando il coupon Amazon la potrai prendere per soli 69,99€!

Tutte le caratteristiche della tastiera meccanica

Sotto i bellissimi tasti, troviamo degli switch personalizzati Gateron Pro Yellow, pre-lubrificati per offrire un’esperienza di digitazione fluida e precisa. E con la funzione hot-swap, potrai sostituire facilmente gli switch senza bisogno di dissaldare nulla, consentendo una personalizzazione completa e rapida della tastiera.

Ovviamente, è presente un software programmabile attraverso cui puoi creare effetti RGB personalizzati, assegnare macro ai tasti e configurare la tastiera secondo le tue preferenze.

La connettività è estremamente versatile, con tre modalità di connessione disponibili: Bluetooth 5.0, 2.4GHz wireless e USB-C cablata. Questo permette di collegare la tastiera a qualsiasi dispositivo, offrendo una soluzione pratica per ogni situazione. La bassa latenza garantita dalla connessione 2.4GHz assicura una reattività eccezionale, ideale per il gaming competitivo dove ogni millisecondo conta.

Con colorazione ispirata alla natura, i suoi keycaps in PBT a sublimazione presentano tonalità pastello e grafiche a tema botanico, donando alla tastiera un aspetto davvero fantastico. Da non sottovalutare, inoltre, il form-factor 75% che elimina il tastierino numerico per assicurare un gaming al top!

E, come abbiamo affermato precedentemente, l’illuminazione RGB è completamente personalizzabile, permettendo agli utenti di scegliere tra una vasta gamma di effetti e colori per creare l’atmosfera perfetta durante il gioco.

Non dimenticare che, per pagare questa tastiera meccanica solo 69,99€, dovrai cliccare sul coupon esclusivo!