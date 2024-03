COUPON DEL 50% per questa Idropulitrice a Batteria

Sei stanco di doverti sempre recare all’autolavaggio per la pulizia esteriore dalla tua auto? Allora quest’offerta fa propri per te! L’idropulitrice a batteria, portatile e 6 in 1 è ora in sconto su Amazon grazie a un coupon esclusivo. Il suo prezzo originale si attesta sui 139,98€ ma, immettendo “AI8OJ8ZW” in fase di acquisto potrai pagarla il 50% in meno. In questo modo arriva a costare solo 69,99€!

Tutte le caratteristiche dell’idropulitrice

Il motore senza spazzole di questa idropulitrice non solo assicura una maggiore durata nel tempo, ma offre anche un controllo della coppia superiore, consentendo di affrontare anche i compiti di pulizia più impegnativi con facilità. La pistola genera un getto d’acqua ad alta pressione con una potenza ridotta, riducendo così il consumo energetico e le spese relative.

Dotata di un display LCD con controllo touch e regolazione a 30 livelli, l’idropulitrice BULLA offre tutto quello di cui hai bisogno. Questo display mostra anche la percentuale di carica della batteria, garantendo una gestione efficiente delle risorse durante l’uso.

Grazie ai suoi ugelli 6 in 1, tra cui opzioni per diverse inclinazioni del getto d’acqua e modalità di spruzzo, questa idropulitrice è estremamente versatile e può essere adattata a qualsiasi superficie o esigenza di pulizia. Inoltre, la batteria al litio da 4000 mAh offre un’autonomia di 50-60 minuti, assicurando che tu possa completare i compiti di pulizia senza interruzioni.

Dalle auto alle biciclette, dai balconi ai pavimenti, questa idropulitrice è la soluzione ideale per una vasta gamma di applicazioni di pulizia. Può anche essere utilizzato per innaffiare piante, offrendo una versatilità che va oltre la semplice pulizia.

Fai subito tua l’idropulitrice BULLA per soli 69,99€, ma non dimenticare di inserire il codice “AI8OJ8ZW” durante l’acquisto.