COUPON DEL 50% per la Bilancia da Cucina Smart!

La bilancia è fornita di un sensore di peso ad alta precisione, offrendo la visualizzazione immediata dei dati con graduazioni precise di 0,1 g. Il suo range che va da da 1 g a 3000 g, la rende versatile e adatta a soddisfare una vasta gamma di esigenze quotidiane di pesatura. Con il supporto per quattro unità di peso: g/ml/oz/lb:oz, facilmente selezionabili con un solo pulsante, questa bilancia si presta a svariate attività, dalla preparazione di ricette alla misurazione di ingredienti per progetti fai-da-te.

Il suo design moderno ed elegante, arricchito da un display LED ad alta risoluzione, è ulteriormente arricchito dalla superficie in vetro temperato facile da pulire e la costruzione con materiali di alta qualità a contatto con gli alimenti. L’aspetto all-in-one di questa bilancia, poi, rende l’utilizzo semplice e intuitivo, grazie a un pulsante centrale che controlla tutte le sue funzioni, tra cui accensione/spegnimento, selezione delle unità di peso e taratura.

La connettività Bluetooth consente di sfruttare funzioni avanzate collegando la bilancia al telefono tramite l’app Mijia. Questo permette di condividere e registrare i dati di pesatura, nonché di impostare allarmi e timer per una gestione più personalizzata. Oltre alla pesatura tradizionale, la bilancia funge da assistente antigoccia esclusivo, registrando con precisione il peso del caffè, la proporzione di acqua, del caffè e i tempi di infusione ed estrazione. Una funzionalità preziosa per gli appassionati di caffè alla ricerca della perfezione in ogni tazza.