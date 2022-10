Costano 9€ con il coupon e assomigliano proprio agli auricolari Apple

Togliti uno sfizio senza sensi di colpa. Questi auricolari Bluetooth assomigliano moltissimo – a livello estetico – agli AirPods 3 di Apple. Tuttavia, una delle principali differenze è proprio nel prezzo. Infatti, puoi portarli a casa, sfruttando un’offerta a tempo limitato, a 9€ circa appena. Belli e di design, a questo prezzo risultano praticamente un regalo. Per approfittarne, basta spuntare il coupon in pagina e completare l’ordine al volo. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità in promozione super limitata.

Auricolari wireless: a questo prezzo devi farti un regalo

Sia chiaro, al netto di fraintendimenti, assomigliano, ma chiaramente non sono le cuffiette del colosso di Cupertino. Tuttavia, a questa prezzo risultano essere una soluzione conveniente e praticissima da utilizzare in abbinata allo smartphone e non solo. Buona qualità audio, puoi usarli per ascoltare la musica che ami di più o parlare al telefono mantenendo le mani libere. La presenza dei controlli touch, ti permetterà ti utilizzare le diverse funzioni delle cuffiette, senza dover prendere il tuo device dalla tasca. Puoi anche richiamare e utilizzare l’assistente vocale.

Non perdere l’occasione di fare un interessante affare su Amazon, con questi particolari auricolari Bluetooth adesso disponibili a meno di 10€. Spunta il coupon in pagina prima che la promozione finisca e completa l’ordine al volo per approfittarne. Le spedizioni sono assolutamente rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime. Disponibilità limitata.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.