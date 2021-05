Certo che gli AirPods Max sono proprio belli. Apple fa un paio di cuffioni e – non si sa come – tira fuori i più belli di tutti i tempi. Li fa anche abbastanza costosi però e questo immediatamente frena tutti gli entusiasmi: 600€ e rotti li spendi se hai con il wearable poi ci fai qualcosa in più che toglierti uno sfizio. Quello che ti sto per mostrare però non è il compromesso dell'anno, è semplicemente un (ottimo) clone dei cuffioni della mela morsicata. Ora è in sconto del 66%.

Realizzato incredibilmente bene, non ti sto certo assicurando che comprerai gli AirPods Max a 16€, sarebbe sciocco da parte mia. Ti sto spiegando però come toglierti uno sfizio, comprando comunque ottimo paio di cuffie Bluetooth, a prezzo irrisorio. Applicando il codice sconto “733F1E9E86” li porti a casa da Gshopper a 16,90€ invece di 49,90€. Li ricevi con spedizioni gratis in un paio di settimane e – sta sicuro – te ne innamorerai.

Il clone degli AirPods Max è a meno di metà prezzo

Sull'estetica non mi soffermo: se sei qui è perché è il design del gioiellino della casa di Cupertino quello che cerchi. Ne cerchi probabilmente anche i colori e ci sono anche quelli.

Questo wearable è naturalmente wireless grazie alla presenza della connettività Bluetooth 5.0: lo colleghi a smartphone, PC, tablet e ad ogni dispositivo compatibile. Ascolti la tua musica preferita con buona qualità e – se lo desideri – parli anche al telefono: non manca mica il microfono!

La batteria è a lunga durata: circa 4 ore di ascolto; ottimo risultato per un paio di cuffioni. Non mancano i tasti, che ti permetteranno di gestire tutto direttamente dal dispositivo in modo rapido ed efficace. Anazi: farai anche più in fretta perché i pulsanti sono programmati per compiere azioni rapide.

Infine, a corredo di tutto c'è un buon grado di impermeabilità: li potrai usare anche durante lo sport senza rischiare di rovinarli con il sudore (anche se, francamente, sconsiglio di usarli in questi contesti: molto meglio in casa o per andare in giro).

Per avere subito questo spettacolo di clone degli AirPods Max a 16,90€ invece di 49,90€, tutto quello che devi fare è:

collegarti all'inserzione ufficiale su Gshopper (è uno store affidabile, anche noi acquistiamo da loro);

scegliere il colore che più di piace e mettere il prodotto nel carrello;

prima di pagare, inserire il codice sconto “733F1E9E86”;

“733F1E9E86”; completare l'ordine.

Il prezzo – con il secondo sconto – ti porterà a risparmiare in totale il 66%; Come anticipato, le spedizioni sono assolutamente gratis, seppur non rapide: un compromesso al quale vale la pena scendere, considerando l'affare, no? Cerchi altri affari? Trovi i migliori sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net.

