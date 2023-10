Costa NIENTE ma SORPRENDE: realme Narzo 50A Prime crolla a 119€

La giornata non potrebbe partire come una migliore offerta Amazon in ambito mobile come quella di oggi su realme Narzo 50A Prime, uno dei più popolari e apprezzati budget phone Android del momento. Infatti, sfruttando lo sconto immediato del 29%, il device del colosso cinese può essere tuo spendendo la cifra shock di appena 119€ con tanto di consegna rapida e gratuita.

Lo smartphone a marchio realme non solo è molto economico, ma sfrutta a dovere una scheda tecnica che ti assicura un buon utilizzo quotidiano nei task di tutti i giorni.

Solo su Amazon puoi acquistare l’ottimo budget phone realme Narzo 50A Prime a 119€

Realme Narzo 50A Prime monta un bel pannello Full HD+ da 6.6 pollici con una fotocamera frontale per selfie di qualità, mentre sotto il cofano una mega batteria da 5000 mAh alimenta un processore octa core sempre pronto ad avviare in un istante le app di cui hai necessità. L’aspetto forse più interessante del device, oltre il prezzo economico, è il modulo fotografico posteriore multicam con un sensore principale da 50MP con IA (Intelligenza Artificiale) per foto e video di qualità.

Non farti scappare questa sensazionale offerta di Amazon sul device di realme ora che puoi acquistarlo ad appena 119€; fai in fretta e mettilo subito nel carrello per riceverlo direttamente a casa in appena 1 giorno e senza costi di spedizione extra con i servizi Prime di Amazon.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.