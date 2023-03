Cos'è e come funziona Google Family Link

Google Family Link è un’App davvero molto interessante per gestire l’utente di un dispositivo utilizzato da un bambino, consentendo ai genitori di visionarlo e impostare regole ben definite, personalizzate da ogni utente. Si può gestire il tutto da remoto, andando a personalizzare i vari parametri quali l’ora dello schermo e l’ora di andare a dormire, in modo da insegnare al bambino le regole fondamentali di uno stile di vita sano e soprattutto la sicurezza online quando sono connessi a Internet a contatto con il mondo.

Inoltre è possibile visionare i rapporti sull’attività delle app in uso, in modo da vedere quali app utilizza con maggiore frequenza e decidere i tipi di contenuti da approvare o no.

Inoltre, grazie ai nuovi strumenti di sicurezza, è possibile limitare l’accesso giornaliero, e quindi avrai tu la gestione del tempo di utilizzo dello smartphone del bambino, andando a impostare anche un orario ben definito per lo spegnimento del cellulare.

Google Family Link: cos’è e come funziona

Prima di effettuare il download dell’app, verifica che il proprio dispositivo (smartphone o tablet) sia compatibile con la versione dell’app del sistema operativo Android (dalla versione 7.0 in poi). Una volta scaricata l’app, andiamo ad installarla e si passa alla fase di configurazione.

Per iniziare ad utilizzare Google Family Link bisognerà rispettare alcuni requisiti importanti, ovvero:

Al dispositivo del bambino bisognerà creare un account Google e deve appartenere al Gruppo famiglia;

e deve appartenere al Gruppo famiglia; L’account Google del bambino deve essere l’unico configurato sul dispositivo stesso, e non doppi o tripli profili, poiché Google Family Link stesso rimuoverà tutti gli altri profili esistenti.

Come configurazione Google Family Link

La configurazione è una procedura importante per il perfetto utilizzo. Infatti una volta effettuata l’istallazione dell’app al dispositivo del bambino, si dovrà specificare e confermare che appunto il dispositivo è utilizzato da un minore e si dovrà inserire un codice di collegamento che viene mostrato, e subito dopo sarà attivata la funzione di parental control e permettere di stabilire i permessi da accordare e e le restrizioni.

Troviamo anche il blocco dei siti: in questo caso tutti i siti o applicazioni il cui utilizzo non è autorizzato, scompaiono automaticamente dal dispositivo e anche dalla schermata Home, in modo che il bambino non li visualizza e li cerca.

Passando al dispositivo dell’adulto, e quindi del genitore, dalla schermata principale di Family Link è possibile visionare la posizione geografica in tempo reale, utilizzando i servizi di geolocalizzazione, l’elenco di tutte le app utilizzate e il blocco del cellulare quando è il momento di andare a dormire a una certa ora (impostando una determinata ora, l’app funziona in maniera automatica).

La funzione di geolocalizzazione di Family Link, mostra su una mappa la posizione istantanea del proprio figlio e addirittura la percentuale di batteria del dispositivo connesso; inoltre è possibile è possibile sfruttare la funzione per far squillare il dispositivo e inviare notifiche per qualsiasi motivo.

In breve andiamo ad elencare tutte le funzionalità di Google Family Link;

Limiti di età sui contenuti da scaricare tramite Google Play Store

Gestisci i controlli parentali sui servizi Google e tutte le app del bambino

sui servizi Google e tutte le del bambino Varietà di filtri per testi espliciti su Play Music

Presenza del Filtro SafeSearch sulla ricerca Google

sulla ricerca Google Imposta limiti giornalieri per le singole app

Blocca da remoto il dispositivo tramite il cellulare collegato con l’app

Sistema di blocco app del dispositivo associato durante l’installazione dal Google Play Store

del dispositivo associato durante l’installazione dal Google Play Store È possibile scoprire il tempo trascorso dei figli sulle loro app con rapporti di attività settimanali o mensili

È possibile effettuare i limiti di tempo di utilizzo giornalieri per il dispositivo ù

È possibile riprodurre un suono per localizzare il dispositivo del bambino

Imposta l’ora di andare a dormire del dispositivo

Visualizza la posizione in tempo reale del dispositivo

Visualizza tutti i dispositivi connessi all’account del bambino.

Una volta che il bambino ha compiuto 13 anni, il genitore associato all’account Google Family Link riceve un’email direttamente dal sistema di Google che permette ai ragazzi di prendere delle scelte, tra cui di continuare a usare la supervisione esistente, e quindi di gestire il proprio account Google entro i 18 anni.

Una volta confermato tutto ciò, possono interromperla in qualsiasi momento e devono prima scegliere di gestire il proprio account, andando a confermare dall’email ricevuta la voce: “Sei pronto ad assumere la gestione del tuo Account Google?”, selezionano Rivedi le impostazioni, successivamente su impostazioni dell’account e selezionando Sono pronto.

Family Link è accessibile anche da PC, e tutte le sue funzioni sono disponibili online dal pannello di controllo dell’app, e la procedura di configurazione e gestione e le sue funzionalità sono identiche alle app per i sistemi mobile Android e iOS.

Da ricordare che Google Family Link è un servizio totalmente gratuito, quindi una volta installato e configurato non troviamo nessuna forma di abbonamento o pagamento. Durante la fase di iscrizione, il sistema di Google vi chiede di inserire i dati della vostra carta di credito, ma serviranno solo per verificare la vostra identità e non vi verrà addebitato alcun costo.