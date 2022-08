Cosa ci aspettiamo dal nuovo iPad Pro

Oramai ci siamo: mancano pochissime settimane al nuovo evento di lancio di prodotti di casa Apple. Durante il Keynote di settembre conosceremo gli iPhone 14 ma anche gli Apple Watch di nuova generazione. C’è tanta attesa fra i fan e i modelli in arrivo si preannunciano essere dei dispositivi incredibili su tutta la linea. Forse, il modello base della gamma di iPhone del 2022 sarà quello meno interessante ma i Pro vi assicuriamo che saranno unici nel loro genere, grazie ad un nuovo pannello anteriore privo di tacca e ad una serie di funzionalità incredibili che non vediamo l’ora di scoprire. Ma adesso vogliamo focalizzare la vostra attenzione sui tablet della Mela ovvero gli iPad. Nello specifico, vi parleremo di iPad Pro 2022 e di cosa vorremmo vedere su questi magnifici device.

iPad Pro, tre cose che vogliamo vedere

Come sempre, vi ricordiamo che Apple lancerà iPad Pro in due diverse configurazioni. La prima da 11“ sarà quella più comune, adatta un po’ a tutti, mentre la seconda, con schermo generoso da 12,9“, si rivolgerà ad un target ben differente, quello dei professionisti. Abbiamo già visto che l’azienda inserisce su questo modello la tecnologia mini LED, la stessa che abbiamo sui computer però della gamma del 2021. I neri sono infatti assoluti e questo permette di avere una fedeltà cromatica eccellente. Nei nuovi modelli probabilmente avremo ancora questo divario, con la versione da 11“ priva di questa feature mentre la seconda potrebbe disporne.

In primo luogo ci aspettiamo di vedere i nuovi processori Apple Silicon, gli stessi che abbiamo visto sui computer da poco presentati da Apple. Sicuramente non sarà questo l’upgrade più rilevante dell’anno, ma è comunque bene segnalarlo.

In seconda battuta vorremmo vedere la ricarica MagSafe posta in prossimità del logo sulla parte posteriore. Pensate a quanti accessori si potrebbero attaccare all’iPad con questa funzionalità.

In terza istanza infine, vorremmo vedere una versione da 14“. Avete detto bene. Da tempo si parla dell’arrivo di un tablet gigantesco in casa Apple, magari pensato per un utilizzo basico, da “divano“ e che possa sposare le esigenze di tutti e perché no, anche funzionare come centro di controllo per la smart home in casa. Questo è solo un rumour, quindi vi invitiamo a prenderlo con “un pizzico di sale“. Voi cosa vi aspettate?

Intanto vi segnaliamo un’offerta dell’iPad Pro 11″ a soli 829,00€ su Amazon con spedizione gratuita.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.