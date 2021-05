Il primo video di smontaggio degli AirTag emerge online in queste ore. Curiosi di vedere come sono fatti “di dentro” i nuovi tracker GPS Bluetooth della mela? Scopritelo in questo articolo.

AirTag. il video di teardown

Gli AirTag di Apple siono arrivati nelle case degli italiani nella giornata di ieri. Adesso, un’azienda giapponese che si occupa di teardown ne ha già smontato uno per rivelarne il design interno.

Di fatto, poche ore fa, il canale di riparazione giapponese Haruki ha pubblicato uno smontaggio del tracker GPS dell’OEM di Cupertino, consentendoci di dare una prima occhiata ai componenti interni e al design dell’accessorio di tracciamento.

In primo luogo, il video mostra quanto sia facile rimuovere la cover metallica posteriore di un AirTag per sostituire la sua batteria. Ma Haruki è andato oltre e ha smontato la piastra della batteria sul dispositivo, rivelando componenti come il chip U1.

Sebbene la narrazione del video sia in giapponese, la clip ci fornisce uno sguardo al design interno di Apple. Le porzioni di chip di AirTag, ad esempio, sono contenute in una scheda compatta a forma di ciambella.

Nella descrizione del video, l’ingegnere nota che il motore della bobina mobile dell’AirTag, situato nel campo magnetico centrale del dispositivo, vibra a causa dei cambiamenti nella corrente. L’alloggiamento sul lato bobina del dispositivo funge da diaframma.

AirTag è diventato disponibile per il preordine il 23 aprile con consegne a partire da ieri, venerdì 30 aprile.

Quando gli ordini iniziano ad arrivare negli Stati Uniti, è solo una questione di tempo prima che altri siti di smontaggio, come iFixit, mettano le mani sull’accessorio di tracciamento Apple. Voi ne avete ordinato uno o avrete preso il pack da 4? Se volete su Amazon c’è una ricca gamma di accessori, ma la trovate anche disponibile sul sito ufficiale della compagnia.

Apple

Elettronica