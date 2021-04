Ci siamo: gli attesissimi Apple AirTag sono adesso disponibili ufficialmente su Amazon Italia. Puoi preordinare il prodotto singolo oppure il pack da 4 unità con consegna il 30 aprile: ecco dove trovarli.

Apple AirTag su Amazon Italia: dove comprarli

I tracker smart della mela morsicata sono stati attesi per mesi e mesi. Ufficiali durante l’evento di primavera, puoi già ordinarli su Amazon Italia e riceverli a casa il 30 aprile. Ecco dove trovarli:

Grazie a questi eccezionali dispositivi, potrai tenere sempre al sicuro qualsiasi cosa alla quale tieni. Attaccali come fosse un portachiavi a borse, valige o qualsiasi altro oggetto. In questo modo, se lo perdi, puoi usare il tuo iPhone per ritrovarlo. La tecnologia a bordo di Apple AirTag li rende i più ricchi e completi fra gli smart tracker disponibili attualmente sul mercato: Bluetooth, chip NFC e anche chip U1 (UltraWideBand).

Il prodotto sarà disponibile dal prossimo 30 aprile, ma puoi già effettuare il preordine. Nemmeno a specificarlo, le spedizioni sono assolutamente rapide e gratis, garantite dai servizi Amazon Prime. Sempre a caccia di occasioni ed esclusive? Le trovi tutte sul canale Telegram ufficiale di Telefonino.net!

