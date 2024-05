Corsair Virtuoso Pro in offerta con il 35% di sconto: cuffie da gaming fenomenali

Le Corsair Virtuoso Pro sono cuffie da gaming di altissimo livello, pensate per i giocatori più esigenti. Oggi sono in offerta su Amazon con un generoso sconto del 35%: per breve tempo, possono essere tue a solamente 129,99€.

Il design delle Virtuoso Pro include grandi padiglioni auricolari circolari che possono ruotare e piegarsi completamente piatti, facilitando la portabilità. Con un peso di 338 grammi, sono leggerissime: si indossano con piacere anche per lunghe sessioni di gioco.

Dal punto di vista tecnico, le Virtuoso Pro sono dotato di driver da 50 mm in grafene che offrono un suono di qualità superiore. Con una risposta in frequenza che varia da 20 a 40.000 Hz e una sensibilità di 117 dB, queste cuffie sono facili da alimentare e non richiedono necessariamente un DAC dedicato.

Per quanto riguarda la connettività, le Virtuoso Pro vengono vendute con un cavo da 3,5 mm di alta qualità e un adattatore Y-splitter, rendendo le cuffie compatibili con una vasta gamma di dispositivi, tra cui PC, Mac, PlayStation 4/5, Nintendo Switch e dispositivi mobili dotati di porta da 3,5 mm.

Le Corsair Virtuoso Pro offrono un’eccezionale qualità del suono e un design comodo. A questo prezzo, sono da prendere assolutamente: non farti scappare l’offerta e approfitta dello sconto del 35%.