Corning ha appena annunciato i nuovi Gorilla Glass DX e DX+, delle lenti che servono per la protezione degli obiettivi delle fotocamere degli smartphone.

Corning Gorilla Glass DX e DX+: i dettagli

L'azienda è nota al pubblico per aver realizzato il Gorilla Glass, uno strato di vetro protettivo per i pannelli degli attuali smartphone; stando a quanto si legge online in queste ore, ha appena svelato il suo ultimo composito, una nuova versione del suo prodotto di punta ottimizzata per le ottiche delle fotocamere degli smartphone: si chiama Gorilla Glass DX/ DX+.

Questo non è tecnicamente un nuovo articolo dato che la società aveva lanciato Gorilla Glass DX a luglio 2018 per i quadranti degli smartwatch. Tuttavia, la socità afferma di aver dovuto riformulare il composito DX e DX+ per le lenti dei dispositivi mobili adattandoli al meglio e perfezionandoli, in modo da garantire alle lenti stesse una maggiore resistenza ai graffi senza compromettere la qualità di foto e video.

La compagnia afferma che il nuovo composito lascia passare il 98% della luce ambientale pur essendo resistente ai graffi come il tipico Glass. In confronto, i copriobiettivo con i tradizionali rivestimenti antiriflesso lasciano entrare solo circa il 95% della luce.

Finora, non è stato annunciato quali telefoni presenteranno i nuovi compositi di vetro, ma Corning afferma che Samsung dovrebbe risultare come la prima azienda a utilizzare i nuovi copriobiettivi per fotocamera Gorilla Glass. Il gigante sudcoreano ha il suo evento Galaxy Unpacked in programma per l'11 agosto e potremmo vedere questo nuovo vetro su uno dei terminali prossimi al debutto.

Smartphone