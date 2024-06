Coppia di telecamera per videosorveglianza in offerta: 2K, visione notturna, tante funzioanlità smart

Oggi Amazon propone una coppia di telecamere per la videosorveglianza ad un prezzo davvero molto interessante: con lo sconto del 20%, sono tue a solamente 61,99€.

La telecamera offre una funzione PTZ (Pan, Tilt, Zoom), che consente di controllare l’angolo di visione tramite l’applicazione dedicata. Può ruotare orizzontalmente fino a 355° e verticalmente fino a 90°, garantendo una copertura completa senza punti ciechi. È progettata per monitorare costantemente, 24 ore su 24, 7 giorni su 7, mantenendo la tua casa al sicuro.

Grazie al sensore di rilevamento del movimento PIR intelligente, la telecamera invia notifiche quando rileva il movimento umano. L’obiettivo segue automaticamente la persona finché non esce dal campo visivo. È possibile personalizzare le aree di rilevamento per ridurre i falsi positivi, migliorando così l’efficacia della sorveglianza.

La telecamera offre una risoluzione fino a 2K e dispone di modalità di visione notturna in bianco e nero e a colori. Utilizza LED a infrarossi per immagini nitide in modalità bianco e nero e un proiettore per colori chiari anche di notte, con una portata di visione notturna fino a 10 metri.

A questo si aggiungono diverse altre funzionalità molto interessanti, come l’audio bidirezionale che ti consente non soltanto di sentire cosa succede nell’area sorvegliata, ma anche di comunicare con eventuali ospiti. Non farti scappare l’occasione di acquistare questo completo sistema di videosorveglianza ad un prezzo fortemente scontato: approfitta subito dell’offerta!