Copertura per mobili da giardino in svendita su Amazon (-57%)

L’estate sembra davvero essere giunta al termine e arriva il momento di mettere da parte i mobili da giardino che tanto ci hanno accompagnato nel corso delle calde serate estive con un arrivederci all’anno prossimo. Su Amazon arriva quindi un’offerta che sembra fatta appositamente per l’occasione: un triplo sconto su questa copertura che puoi acquistare a soli 9,01 euro invece di 20,99.

Per avere questo prezzo devi applicare il coupon che trovi in pagina spuntando l’apposita casella e inserire il codice promozionale “P7FAJHC4” prima del pagamento.

Copertura per mobili da giardino in offerta: impermeabile e resistente

Questa copertura è capace di resistere a qualsiasi condizione atmosferica ci aspetterà con le stagioni fredde in arrivo. È realizzata in tessuto Oxford 600D impermeabile, capace di resistere agli strappi e di bloccare il 99% dei raggi UV grazie al rivestimento in PU: in questo modo i tuoi mobiletti da giardino saranno al sicuro da sole, pioggia e persino neve.

Le dimensioni sono di circa 150x150x75cm e si adattano bene a tavoli da pranzo, divani e contenitori da giardino. Le cuciture rinforzate e il nastro impermeabile sulle giunzioni lo proteggono dalle infiltrazioni d’acqua, anche sotto la pioggia più intensa.

Il sistema di fissaggio con 4 fibbie e coulisse regolabile garantisce che la copertura rimanga al suo posto anche nelle giornate ventose. Pulirla è semplicissimo: ti basta passare un panno umido sulla superficie e aspettare il sole che faccia il resto. Quando il prossimo anno sarà la volta di rimuoverla e di ridare aria ai tuoi mobili, potrai conservarla comodamente nella custodia inclusa.

Quindi, assicurati di applicare il doppio coupon per pagare questa utilissima copertura soltanto 9,01 euro invece di 20,99.