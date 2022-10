Coperta elettrica a basso consumo CALDISSIMA e morbidissima: prezzo WOW

La coperta elettrica è utilissima: consuma veramente poco e ti permette di stare subito ben caldo a letto, ma anche sul divano. Il problema è che, normalmente, ha un prezzo abbastanza elevato, soprattutto in versione matrimoniale. Per questo motivo, quando ho scovato questo modello morbidissimo e caldissimo, in sconto su Amazon dovevo necessariamente segnalartelo. Infatti, a ben pensarci è perfetta per evitare altre fonti di calore, godendo comunque di un bel tepore.

Dotata di telecomando, timer e diverse regolazioni è un graziosissimo oggetto di design e può essere anche lavata in lavatrice senza alcun problema. Spunta il coupon in pagina dopo aver scelto il colore che preferisci e completa l’ordine al volo. La prendi a 47€ circa appena e le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

La coperta elettrica è quello che ci serve adesso

La accendi poco prima di andare a dormire oppure quando ti rilassi sul divano davanti alla TV. Tutto quello che devi fare dopo è godere di un bel tepore, che puoi intensificare utilizzando i diversi livelli disponibili. Il telecomando è super facile da utilizzare. Un aiuto particolarmente valido, considerando il particolare periodo storico.

A rendere speciale questo modello è che non si tratta della classica sottocoperta rigida da mettere esclusivamente sul materasso. Tutt’altro, ha l’aria di un plaid bello morbido e caldo di suo, che puoi impreziosire sfruttando la sua parte elettrica (massimo assorbimento 130W in fase di riscaldamento). Naturalmente, è lavabile in lavatrice.

Disponibile in diversi colori, super semplice da usare e naturalmente super sicura, la coperta elettrica matrimoniale è un gadget che in questo momento non potrebbe essere più utile. Non perdere l’occasione di fare un ottimo affare su Amazon, spunta il coupon e completa l’ordine adesso per averla a 47€ circa appena. Le spedizioni sono rapide e gratuite, garantite dai servizi Prime.

