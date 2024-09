CoopVoce: torna la super offerta con 200GB ad appena 7,90 euro

CoopVoce sta proponendo a diversi ex clienti un’interessante offerta tramite SMS, chiamata Evo 200, che offre minuti illimitati, 1000 SMS e 200 GB di traffico dati a soli 7,90 euro al mese.

Uno dei punti forti di questa promozione è che il primo mese e l’attivazione sono completamente gratuiti, anche se questo dettaglio non viene menzionato esplicitamente nel messaggio: il costo verrà addebitato a partire dal secondo mese. L’offerta sarà disponibile fino al 2 ottobre 2024 e potrà essere attivata sia online e sia nei punti vendita Coop.

Offerta CoopVoce Evo 200: cosa comprende

Come detto, l’offerta CoopVoce Evo 200 include minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali, 1000 SMS e un generoso pacchetto da 200 GB di traffico dati, il tutto al costo mensile di 7,90 euro. Questa promozione è riservata a chi effettua la portabilità del numero da un altro operatore, in quanto è pensata per attirare gli ex clienti di CoopVoce o utenti di altri servizi di rete mobile.

Se invece un nuovo cliente volesse attivare un’ulteriore numerazione, potrebbe optare per la versione standard della medesima offerta che però viene proposta al costo di 9,90 euro al mese e senza i benefici del primo mese e dell’attivazione gratuiti.

Per semplificare il processo di attivazione della SIM, CoopVoce offre diverse opzioni. Una novità recente è la possibilità di identificarsi online tramite SPID, il Sistema Pubblico di Identità Digitale: un metodo rapido e sicuro per attivare la SIM. CoopVoce supporta anche le eSIM, schede digitali che permettono di attivare un piano senza necessità del tradizionale supporto fisico.

Infine, gli utenti hanno la possibilità di attivare l’offerta tramite Self SIM, disponibile nei punti vendita Coop aderenti. Anche in questo caso, il costo della scheda CoopVoce è pari a 9,90 euro, ma viene compensato da un bonus di traffico pari allo stesso importo che, di fatto, rende gratuiti attivazione e primo mese.