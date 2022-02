CoopVoce ha pronte le sue eSIM: debutto imminente

Stando agli ultimi rumors pare proprio che CoopVoce, il primo MVNO sbarcato in Italia, sia pronto a lanciare le sue nuove eSIM. Addirittura il debutto sarebbe imminente visto che è comparsa anche una data.

Finalmente, dopo due anni di rinvii, l'arrivo delle eSIM di CoopVoce sembra essere sempre non solo pronto, ma anche vicino. Si tratta di una tecnologia che permette di inserire una SIM virtuale e non fisica tramite un codice QR.

La praticità di queste eSIM sta proprio nel poter configurare lo smartphone senza dover inserire una scheda telefonica “in carne e ossa” nell'alloggiamento. Per chi ha un iPhone, ad esempio, può renderlo dual SIM dato che ha un alloggiamento fisico oltre alla gestione di uno virtuale. Stessa cosa vale per tutti i dispositivi Android compatibili.

CoopVoce ed eSIM: c'è la data di un possibile arrivo

È comparsa in questi giorni la data di un possibile arrivo delle eSIM di CoopVoce. L'operatore mobile virtuale di Coop Italia ha da sempre cercato di risalire la china, visti i molti competitor diretti, con soluzioni innovative e prezzi interessanti, uniti alla raccolta punti per i Soci Coop che sta permettendo a molti di ricevere bonus fino a 30 euro.

Nondimeno, in questo periodo concitato da novità sempre più pressanti, come l'offerta per la Fibra di Iliad e la possibilità di risparmiare sul canone mensile attivando una promo mobile, CoopVoce ha deciso di essere ancora più incisiva debuttando con le sue eSIM. La data prevista per l'arrivo sembra essere il 3 marzo 2022, quindi tra pochissimi giorni. Ovviamente salvo eventuali cambiamenti in corso d'opera.

Teniamo a precisare che si tratta di una data ipotetica e non ancora confermata ufficialmente. Il che vuol dire che le nuove eSIM di CoopVoce potrebbero sì arrivare in quel giorno, ma non dovremmo stupirci se il loro debutto dovrebbe slittare nuovamente di altri giorni.

Restiamo dunque in attesa di nuovi sviluppi con la speranza che il 3 marzo 2022 sia confermato come il giorno ufficiale dell'approdo per le eSIM di CoopVoce. Vi terremo informati nel caso ci fossero eventuali aggiornamenti in merito.