Coop Voce, torna la super offerta con 300GB: attivazione e primo mese gratis

Coop Voce, fino al prossimo 2 aprile, ha deciso di rendere nuovamente disponibile la promozione Extra 300, questa volta a condizioni più vantaggiose ma allo stesso tempo più “restrittive” rispetto al passato.

La nuova versione dell’offerta Coop Voce Extra 300, infatti, mantiene gli stessi benefit di sempre: 300 Giga mensili in 4G, chiamate illimitate verso tutti i numeri fissi e mobili nazionali e 1000 SMS, il tutto al prezzo invariato di 9,90 euro al mese.

La novità? Coop Voce sta riservando questa tariffa solo ai nuovi clienti che effettuano la portabilità del numero da un altro operatore. Non è tutto: per effettuare l’attivazione, gli utenti interessati possono procedere esclusivamente online.

L’offerta Coop Voce Extra 300 è di nuovo disponibile, con alcuni vantaggi in più

A differenza della precedente versione dell’offerta Coop Voce Extra 300, in corso dal 6 febbraio al 4 marzo e con l’unico vantaggio dell’attivazione gratuita, adesso la compagnia ha scelto di aggiungere ulteriori incentivi: il primo mese è in omaggio e non è previsto alcun costo per la spedizione della SIM. Un’opportunità interessante per chi vuole cambiare operatore senza sostenere le spese iniziali, anche perché la promozione ha una finestra temporale molto stretta, di appena una settimana, salvo eventuali proroghe messe successivamente in atto dall’operatore.

Oltre alla classica SIM fisica, Coop Voce ha confermato la possibilità di attivare la suddetta offerta scegliendo il formato eSIM, la soluzione digitale che elimina la necessità di una scheda SIM rimovibile, ideale soprattutto per chi utilizza smartphone di ultima generazione.

Non si tratta però dell’unica promozione su cui sarebbe il caso di concentrarsi. Per chiunque fosse alla ricerca di una proposta alternativa, con meno Giga ma ad un prezzo ulteriormente ridotto, sarà disponibile fino al 2 aprile anche l’offerta Evo 200 a 7,90 euro al mese, con 200 Giga di traffico e attivazione gratuita, che è possibile richiedere sia online e sia nei punti vendita Coop.