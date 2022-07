Coop Voce proprio come Kena, lancia le sue PROMO senza costo di attivazione e con il primo mese completamente gratis. Scopriamo assieme quali tariffe sono disponibili e fino a quando è possibile usufruire di quest’offerta incredibile che di fatto azzera i costi iniziali.

Coop Voce: ecco le 3 PROMO GRATIS

La promozione che offre attivazione e primo mese gratis è disponibile solo per tre tariffe del catalogo Coop Voce fino al giorno 10 Agosto 2022. Le tariffe che sono compatibili con quest’iniziativa fanno parte della gamma EVO e sono le seguenti:

EVO Voce&SMS : la prima offerta compatibile con questa iniziativa è anche quella più conveniente. Questa promo infatti offre minuti senza limiti di chiamate verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e 1000 SMS sempre verso tutti. Il prezzo è di soli 4,90€ mensili . Che grazie a Coop Voce, pagherete a partire dal secondo mese.

: la prima offerta compatibile con questa iniziativa è anche quella più conveniente. Questa promo infatti offre minuti senza limiti di chiamate verso tutti i gestori mobili e fissi nazionali e 1000 SMS sempre verso tutti. Il prezzo è di soli . Che grazie a Coop Voce, pagherete a partire dal secondo mese. EVO 30 : l’offerta costa soli 2 euro mensili in più della precedente ma prevede 30 Giga di traffico dati in LTE fino a 100 Mbps in download e 50 Mbps in upload , minuti illimitati verso qualsiasi gestore mobile e 1000 messaggi sempre verso tutti. Anche in questo caso, la SIM, il costo di attivazione ed il primo mese sono completamente gratuiti.

: l’offerta costa soli 2 euro mensili in più della precedente ma prevede di traffico dati in fino a in e in , minuti illimitati verso qualsiasi gestore mobile e 1000 messaggi sempre verso tutti. Anche in questo caso, la SIM, il costo di attivazione ed il primo mese sono completamente gratuiti. EVO 100: è la terza ed ultima offerta valida per avere SIM, attivazione e primo mese a 0€. In questo caso per una quota mensile di 8,90 euro troviamo 100 Giga di internet in 4G su rete TIM, minuti illimitati verso tutti i carrier mobili e fissi di tutt’Italia e sempre 1000 SMS.

I prezzi sono bloccati da Coop per sempre ed inoltre queste promozioni non prevedono alcun vincolo.

Costi ed altro

Come abbiamo detto all’inizio, le promo che abbiamo visto sinora non prevedono alcuna spesa iniziale. Il primo mese, la spedizione della SIM a domicilio e l’attivazione della stessa sono GRATIS. Tali offerte sono disponibili sia per chi richiede un nuovo numero sia per chi intende cambiare operatore.