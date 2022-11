Cooler Master SK653: tastiera wireless EPICA a prezzo WOW (Amazon)

Nulla è più veloce e preciso di una tastiera meccanica, se poi è anche wireless e compatibile per PC e MacOS, allora non c’è proprio tempo da perdere. Metti subito nel tuo carrello Cooler Master SK653 a soli 55,99 euro, anziché 90,24 euro.

Questa tastiera la potrai collegarla praticamente a tutti i tuoi dispositivi. Infatti dispone di una connettività ibrida, sfruttando sia la tecnologia Bluetooth 4.0, sia con il cavo cablato. Questo gli conferisce un’ampia versatilità, venendo incontro a ogni tua esigenza. I tasti sono retro illuminati ed ergonomici. Riuscirai a fare battiture super veloci senza perdere un colpo. Questa non è davvero un’offerta da perdere, ma dovrai sbrigarti per riuscire ad accaparratela.

Cooler Master SK653: eccellenza a un prezzo mini

Cooler Master SK653 si presenta con un design elegante ed ergonomico. Ha dei comodi piedini regolabili per un maggiore comfort durante la digitazione, che potrai personalizzare in base al tuo stile. Anche la retro illuminazione a LED potrai personalizzarla come vuoi tu senza bisogno di software addizionali, semplicemente premendo un tasto.

La sua ampia compatibilità la rende perfetta se hai più di un dispositivo dove vuoi utilizzarla. Potrai passare da uno all’altro semplicemente premendo due tasti. In modalità wireless riesce ad avere una connessione perfetta senza il benché minimo di latenza. Potrai digitare velocemente, grazie ai tasti meccanici e il tastierino numerico che ti facilita il lavoro.

Non perdere tempo perché un’offerta del genere è destinata a durare poco. Se non vuoi rischiare di arrivare tardi vai subito su Amazon e acquista la tua tastiera wireless Cooler Master SK653 a soli 55,99 euro, anziché 90,24 euro. Se completi l’ordine adesso la potrai ricevere in pochi giorni a casa tua senza costi aggiuntivi, con Amazon Prime.

