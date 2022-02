Conviene comprare Samsung Galaxy S22 o il Galaxy S21 IN SCONTO?

Samsung Galaxy S22 vs Galaxy S21: ci sono abbastanza miglioramenti per fare l'upgrade? Conviene passare al nuovo modello? Facciamo il punto in questo articolo di confronto.

Cosa scegliere? Samsung Galaxy S22 o S21?

La serie Galaxy S22 è stata finalmente ufficializzata oggi. I nuovi smartphone apportano vari miglioramenti rispetto ai loro predecessori, inclusi display più luminosi, prestazioni più veloci, fotocamere migliori e software più recenti. Ma è saggio passare al Galaxy S22 standard se si ha già il Galaxy S21?

Galaxy S22 ha un display più luminoso, una struttura più premium e compatta

Se vi piacciono i telefoni compatti, vi piacerà il nuovo modello. Ha un display leggermente più piccolo (6,1 pollici) rispetto al Galaxy S21 (6,2 pollici). Di conseguenza, è più corto e più stretto. Presenta inoltre cornici più sottili e uniformi. Entrambi i telefoni utilizzano display Dynamic AMOLED 2X Infinity-O con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento fino a 120 Hz, HDR10+, lettori di impronte digitali a ultrasuoni in-display.

Tuttavia, S22 ha una luminosità di picco più elevata a 1.500 nits (rispetto ai 1.300 nits del Galaxy S21) e utilizza una protezione dello schermo migliorata sotto forma di Gorilla Glass Victus+. Entrambi hanno altoparlanti stereo per un audio coinvolgente.

Entrambi i device hanno un linguaggio di design simile, ma il Galaxy S22 sembra più premium, grazie al Gorilla Glass Victus+ sulla parte anteriore e posteriore e al telaio in metallo.

Galaxy S22 ha fotocamere migliori

Samsung ha dotato il modello standard di una fotocamera selfie da 10 MP, simile a quella del Galaxy S21, quindi non ci saranno molti miglioramenti in quest'area. Tuttavia, la storia è completamente diversa sulle telecamere posteriori. S22 utilizza una fotocamera principale più grande e con una risoluzione più elevata (50 MP 1/1,57 pollici OIS) rispetto al sensore 12 MP 1/1,76 pollici del Galaxy S21 con OIS. Il nuovo telefono utilizza anche un teleobiettivo dedicato da 10 MP con zoom ottico 3x invece del sensore da 64 MP dell'S21. Entrambi vantano ultrawide da 12 MP.

Entrambi i telefoni possono registrare video 4K 60fps e 8K 24fps. Ci aspettiamo che il Galaxy S22 offra una migliore qualità di immagine e video dalle sue fotocamere principali e teleobiettivo.

Il nuovo processore offre prestazioni più veloci su Galaxy S22

Con il processore Exynos 2200, il nuovo flagship offre prestazioni più veloci rispetto a quelle dello scorso anno. Riceverà anche quattro aggiornamenti del sistema operativo, il che significa che sarà compatibile con Android 16, mentre il supporto del Galaxy S21 terminerà con Android 15. Entrambi i telefoni hanno 8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di memoria interna ed entrambi non dispongono di uno slot per schede microSD .

Entrambi sono praticamente alla pari quando si tratta di connettività cablata e wireless. Vantano il 5G (mmWave e sub-6GHz), LTE, GPS, Wi-Fi 6, NFC e una porta USB 3.2 Gen 1 Type-C.

Ma il Galaxy S21 ha una batteria più grande

Grazie al suo corpo più piccolo, il Galaxy S22 viene fornito con una batteria da 3.700 mAh. Un processore più efficiente dal punto di vista energetico e un display leggermente più piccolo potrebbero significare che utilizza meno energia, ma solo il tempo dirà se il Galaxy S22 sarà in grado di tenere il passo con la batteria da 4.000 mAh del Galaxy S21. Entrambi i telefoni sono dotati di ricarica rapida USB PD da 25 W, ricarica wireless da 15 W e ricarica wireless inversa da 4,5 W.

Quale scegliere?

Quindi, il Galaxy S22 ha un display migliore, prestazioni più veloci, fotocamere migliori, una build più premium e un supporto per gli aggiornamenti software più esteso rispetto al Galaxy S21. Questi sono alcuni dei fattori più critici in uno smartphone. Certo, la batteria è un'incognita, ma oltre a questo, ci sono tutti i presupposti per fare l'upgrade… a meno che non troviate il vecchio modello in sconto su Amazon al prezzo di 619,41€. A questo prezzo… bhè, forse le cose cambiano. Se pensate che il nuovo costa 849,00€… forse non c'è storia.

