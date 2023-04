Controller Xbox Elite Series 2: a questo prezzo è imperdibile

Se sei stanco delle classiche funzionalità di un normalissimo controller per Xbox, dovresti proprio provare questo accessorio per veri professionisti. Puoi avere la possibilità di personalizzare completamente il tuo gioco per avere vantaggi sugli avversari, agevolazioni durante la partita, per un’esperienza videoludica cucita sulle tue preferenze e le tue esigenze più particolari. Da oggi su Amazon c’è un’offerta imperdibile: il nuovo Controller Xbox Elite Series 2 costa solo €155,80 se applichi il coupon da €8,20 di Prime. Approfitta della promozione finché valida, questi pad originali e sensazionali andranno a ruba in un attimo!

Controller Xbox Elite Series 2: un mondo da scoprire

Che sia tramite connessione wireless o cavo USB-C incluso nella confezione, con questo controller riceverai l’esperienza ufficiale di Xbox. Elite Series 2 è un modello estremamente curato nel design, e ti offre ben30 nuovi modi per giocare come un vero professionista. Lo riceverai nella sua custodia protettiva originale.

La prima cosa che puoi notare sono le nuove levette regolabili, insieme a nuovi componenti intercambiabili. Con il nuovo controller puoi salvare fino a 3 profili personalizzati e 1 profilo predefinito. Con il pulsante Profilo puoi passare rapidamente dall’uno all’altro. Troverai inoltre infinite modalità di personalizzazione dei comandi, accessibili tramite l’app Accessori di Xbox. Puoi regolare le zone morte e la mappatura dei pulsanti ai comandi vocali, ad esempio “registra questo elemento” o “cattura uno screenshot”, per un utilizzo sempre più intelligente e confortevole.

La sua batteria ha un’autonomia di ben 40 ore di gioco ininterrotte; puoi ricaricarla collegando il controller alla console, sia in modalità gioco sia in standby. Il controller Elite Series 2 è compatibile con Xbox Series X/S, Xbox One, Windows 10 e persino Android e iOS, con i quali muteranno alcune funzionalità. Se vuoi vivere un’esperienza da vero professionista, non puoi proprio perderti questa offerta su Amazon. Il Controller Xbox Elite Series 2 costa solo €155,80 se usi il coupon con €8,20 di sconto al checkout. Approfitta della promozione di Prime finché sei in tempo.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.