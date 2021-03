Con l’arrivo delle nuove console Xbox Series X e Series S Microsoft ha introdotto la nuova versione del controller Xbox, oggi la colorazione bianca è in offerta su Amazon a 49,99€.

Il nuovo controller Xbox non stravolge il design dei precedenti modelli, la forma resta la medesima così come la posizione dei tasti, mentre cambiano le frecce direzionali. Questo modello è ideale anche per essere utilizzato su PC, non è necessario installare alcun programma aggiuntivo per configurare la periferica con i videogiochi.

Tramite Bluetooth è possibile collegare il controller a smartphone e tablet per giocare a titoli mobile o sfruttare i servizi di streaming videoludico, come xCloud, Nvidia GeForce Now e Google Stadia.

L’alimentazione è affidata a due pile AA incluse in confezione, in alternativa si può acquistare a parte un’apposita batteria da ricaricare tramite cavo USB-C.

Oggi il controller Xbox in colorazione bianca è in offerta su Amazon a 49,99€, un prezzo interessante per la nuova versione del controller più amato dai gamer.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Videogames