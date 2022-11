Controller PS4 Wireless: grande sconto su TomTop

Sappiamo tutti come ormai le PS4 abbiano fatto i loro anni di gloria, eppure siamo in tanti ad esserne ancora felici possessori ed utilizzatori. Oggi parliamo di un’offerta sul sito ufficiale TomTop di un controller PS4 wireless che vi consentirà di acquistarne uno ad un prezzo veramente basso. Ideale quindi per sostituire il proprio vecchio controller o, magari, per aggiungere uno per giocare con amici e familiari.

Controller PS4 Wireless

Si tratta, come abbiamo detto, di un controller wireless che dà il meglio di sè entro i 10 metri senza introdurre ritardi apprezzabili o interruzioni di connessione. Il controller è compatibile per PS4, PS4 Pro, PS4 slim e PS3. Le sembianze estetiche sono esattamente identiche a quelle del controller originale; infatti troviamo il connettore audio integrato da 3,5 mm, il pannello touch, la classica barra luminosa che può colorarsi di diversi colori e il sensore di pressione che vibra ad ogni impatto.

Il controller è chiaramente dotato di una batteria a polimeri di litio da 800 mAh, che richiede solo tre ore per caricarsi e può essere utilizzata per 8/10 ore di gioco.

Incredibile sconto su TomTop

Il periodo del Black Friday ha sicuramente incentivato gli sconti, ma questo è veramente molto interessante. Questo controller infatti partiva da un prezzo di 47,99€, ma lo potrete acquistare beneficiando del 63% di sconto che farà crollare il prezzo a soli 17,99€. Cosa aspetti?

