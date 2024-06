Controller per Xbox Turtle Beach Recon, sconto SHOCK (-47%)

Il controller Turtle Beach Recon rappresenta l’accessorio perfetto per i gamer che cercano qualità e prestazioni superiori, ora disponibile con un incredibile sconto del 47%, a soli 31,98€ invece di 59,99€. Questo controller si distingue per il suo design ergonomico e le sue funzionalità avanzate, garantendo sessioni di gioco confortevoli e immersive. Dotato di impugnature antiscivolo, il Turtle Beach Recon offre un controllo preciso e sicuro, riducendo l’affaticamento delle mani durante lunghe ore di gioco.

Gioca come un PRO con il controller Xbox Turtle Beach Recon

Da menzionare subito la tecnologia di mappatura dei pulsanti consente di personalizzare i comandi secondo le proprie preferenze, ottimizzando l’esperienza di gioco e migliorando le prestazioni anche in giochi competitivi. I pulsanti dedicati permettono di regolare il volume del gioco e della chat in modo indipendente, mentre la funzione di monitoraggio del microfono consente di ascoltare la propria voce per un feedback immediato.

La connessione cablata garantisce una risposta immediata e senza ritardi, fondamentale per i giochi competitivi. Compatibile con Xbox Series X|S, Xbox One e PC, il Turtle Beach Recon offre versatilità e prestazioni eccellenti su diverse piattaforme.

Il controller è inoltre dotato di trigger e bumpers altamente reattivi, oltre a levette analogiche con texture migliorata per una precisione superiore. Anche la durata della batteria non sarà mai un problema grazie alla connessione cablata, che assicura un gameplay ininterrotto senza la necessità di ricariche frequenti! Non perdere l’occasione di portare il tuo gaming al livello successivo con questo fantastico modello, disponibile ora con uno sconto del 47%.