Controller per PC e Xbox 360: è come l'originale ma costa pochissimo

Quanto costa avere i migliori accessori per il gaming? Tanto, a volte troppo. Ma se non vuoi rinunciare ad un tempo libero di qualità, puoi optare per quelli universali, studiati per regalarti le stesse prestazioni degli originali. Diffida di altri store e scegli Amazon, un vero pozzo delle meraviglie in cui trovare accessori per il gaming a basso costo, con funzionalità esattamente identiche a quelle degli accessori ufficiali. Prova subito questo Controller per PC e Xbox 360 a soli €19,19 con Prime, grazie allo sconto del 22%.

Questo Controller per PC è la vera svolta a basso costo

Il controller Etpark360 nero ha caratteristiche più stabili rispetto ai modelli precedenti. È compatibile con Xbox 360, da cui prende il design ergonomico con bilanciere asimmetrico, ma puoi utilizzarlo anche per PC con Windows 7/8/10. Tramite cavo USB di 2m e la tecnologia Plug and Play, puoi utilizzarlo direttamente senza dover installare alcun software specifico.

Questo pad possiede una funzione di controllo da remoto ad alta sensibilità, e tutti i pulsanti, la freccia a otto direzioni e le levette possono aiutarti ad ottenere colpi sempre più precisi. Contiene, inoltre, due motori di feedback delle vibrazioni, proprio come il controller Xbox originale. Trovi incorporati tre livelli di Rumble Control: Full, Medium e Low/Off in base alle preferenze personali. Se vuoi vivere ancor più la sensazione di vivere in un videogioco, la porta audio 3,5 mm ti permette di inserire delle cuffie cablate. Il pulsante Xbox Guide, proprio come il pad ufficiale, ti consente di accedere rapidamente ai filmati, alla musica, alle librerie di giochi digitali, e si illumina ogni volta che il controller è attivo e pronto a farti giocare.

Cosa aspetti? Vivi un’esperienza di gioco di alta qualità a basso costo grazie questo Controller per PC universale, che costa solo €19,19. Approfitta dello sconto del 22% di Amazon Prime e goditi questa grande offerta finché valida.

