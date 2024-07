Controlla la tua casa anche in vacanza grazie alla TELECAMERA 360° (a soli 22€!)

Stai sognando le tue vacanze estive ma ti preoccupa la sicurezza della tua casa? Niente paura: basteranno solamente 22,09€! Sì, perché la telecamera Tapo C200, controllabile a 360°, vede il suo prezzo originario (39,99€) crollare a picco su Amazon!

Tutte le caratteristiche della telecamera

Nonostante il prezzo bassissimo, questa telecamera offre video dalla risoluzione risoluzione Full HD 1080p, catturando ogni dettaglio anche in condizioni di scarsa illuminazione grazie alla visione notturna a infrarossi. Ma la vera chicca è la visione panoramica a 360°, con una rotazione orizzontale di 360° e un’inclinazione verticale di 114°, controllabile direttamente dallo smartphone.

Non manca il rilevamento di movimento che ti invia notifiche push istantanee sullo smartphone ogni volta che rileva un movimento, permettendoti di essere sempre informato su ciò che accade in casa tua. In caso di intrusi, l’allarme acustico e luminoso integrato può emettere un segnale dissuasivo e le funzioni di audio bidirezionale ti consentono addirittura di comunicare con chiunque si trovi nei pressi della telecamera.

E, ovviamente, offre una completa compatibilità con Alexa e Echo Show che ti consente addirittura di controllare la telecamera tramite comandi vocali, integrandola facilmente nel tuo ecosistema smart.

Infine, l’installazione è semplice e veloce e l’app Tapo ti permette di gestire e controllare la telecamera da remoto tramite il tuo smartphone o tablet, offrendoti un controllo completo anche quando non sei a casa.

Ricorda che per pagare questa telecamera 360° solamente 22,09€, dovrai selezionare il coupon esclusivo presente su Amazon prima dell’acquisto. In questo modo, risparmierai ben 17,90€ rispetto al prezzo di listino!