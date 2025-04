Contro le Telefonate Spam AGCOM ha pronto un filtro anti-spoofing

Un’importante novità sarà presto disponibile a favore di tutti i consumatori, sempre più spesso vittime di call center e cybercriminali. Infatti, secondo quanto dichiarato da Massimiliano Capitanio, AGCOM ha pronto un nuovissimo filtro anti-spam contro Telefonate Spam, Telemarketing Selvaggio e Teleselling.

“L’iniziativa del Ministro Urso di convocare per oggi un Tavolo tecnico sul telemarketing aggressivo è quantomai opportuna. Le continue chiamate spam stanno rendendo impossibile la vita di milioni di utenti ed è per questo che Agcom sta intervenendo alla radice del problema“, ha spiegato Capitanio.

Nella nota, riportata dai colleghi di “key4biz“, il commissario ha anche confermato: “Proprio nei giorni scorsi l’Autorità ha portato a termine i lavori di un Tavolo insieme agli operatori telefonici con l’obiettivo di definire le misure tecniche, un vero e proprio filtro tecnologico, per impedire il clispoofing“.

Telefonate Spam: cos’è il clispoofing e lo spoofing

Una delle tecniche sempre più usate dai call center nelle telefonate spam è il clispoofing e lo spoofing. “Questa pratica infatti rende possibile il camuffamento del numero chiamante, permettendo a centinaia di operatori che operano nell’illegalità e prevalentemente dall’estero di agire indisturbati e fuori dalle regole che invece gravano sui call center legali“.

In pratica, al momento, tutti i consumatori sono in pericolo. Nello specifico, è possibile ricevere una chiamata da call center illegali e criminali senza accorgersene. Questo perché tramite il clispoofing riescono a camuffarla come legittima. In altri casi, tramite lo spoofing, clonano i numeri di telefono ufficiali di enti, aziende, banche e forze dell’ordine.

La soluzione di AGCOM

AGCOM sta intervenendo contro le telefonate spam che sfruttano clispoofing e spoofing. Come? Capitanio nella nota ha spiegato: “Nelle prossime settimane Agcom sarà pronta a rendere pubblici gli esiti di queste interlocuzioni. Una volta approvata la delibera, gli operatori avranno massimo 6 mesi per bloccare le telefonate spam secondo gli standard tecnologici indicati da Agcom“.

Nel frattempo, è essenziale prestare molta attenzione quando riceviamo una chiamata, fare attenzione a non pronunciare determinate parole e avere il coraggio e la determinazione di concludere immediatamente la chiamata.