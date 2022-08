Contro la guerra informatica, un antivirus per PC e Mac infallibile

Siamo in guerra, non contro forze umane ma contro cybercriminali esperti. Nascosti nel Web si appropriano della nostra privacy distruggendo tutta la sicurezza del navigare online senza pericoli. Perciò torna a dormire sonni tranquilli grazie a un antivirus davvero potente capace di proteggerti a tutti i costi.

Scegli Sophos Home, la soluzione ideale per PC Windows e Mac fatta su misura. Esperti in cybersecurity, i teams di professionisti di questo software si sono impegnati molto per realizzare qualcosa di superlativo e unico nel suo genere.

Infatti, questo antivirus integra un sistema di sicurezza pluripremiata che non solo mette al sicuro il tuo dispositivo da qualsiasi minaccia malevola, ma ne ottimizza anche le prestazioni. Perciò sarai sempre protetto assicurandoti un computer performante e veloce.

Approfitta subito dell’offerta disponibile solo in questi giorni. Attivando Sophos Home in questo istante lo pagherai solamente 37,46 euro, invece di 49,95 euro. Un prezzo davvero niente male a prescindere, ma se confrontato con ciò che offre è un vero regalo.

Ecco un antivirus specifico: Sophos Home per PC Windows e Mac

L’errore più grande che tu possa fare è pensare di essere al sicuro perché tra le tue mani hai un Mac. Prima ti liberi di queste leggende metropolitane e meglio è, perché stai mettendo in pericolo i tuoi dati personali e bancari. Perciò sappi che anche tu hai bisogno di un potente antivirus.

Quindi sia che tu abbia un PC Windows, sia che tu possieda un Mac, Sophos Home è la formula magica per avere protezione assoluta contro malware, trojan, ransomware e spyware. Questa azienda fornisce ai privati la stessa soluzione che offre alle grandi aziende.

Se ci pensi bene il malware che attacca le aziende è lo stesso che attacca anche gli utenti privati e quindi anche te. Perciò Sophos Home non fa differenza tra chi è il destinatario del prodotto. Tutti meritano la stessa protezione e gli stessi livelli di sicurezza.

Prenditi una pausa da quello che stai facendo e scegli di navigare online più sicuro. Acquista in questo istante uno dei migliori antivirus di sempre, specifico per Windows e Mac. Approfitta della promozione che sconta Sophos Home a un prezzo geniale.

