Conto online business: quale scegliere?

I conti online sono ormai diffusi, sia in ambito domestico che aziendale. Quest’ultimo settore però, è quello che forse ha maggiormente giovato di questa novità.

Poter evitare lunghe code presso le filiali della propria banca di fiducia, di per sé, risulta già un vantaggio non da poco, tanto per un qualunque dipendente quanto per il titolare di una ditta.

Eppure, affinché tale strumento offra il meglio di sé, è bene scegliere con attenzione dove aprire il proprio conto. Soluzioni come Tot, per esempio, garantiscono non solo solide fondamenta, ma anche una serie di vantaggi da non sottovalutare.

Sfruttando le nuove tecnologie infatti, un conto online business può aiutare a risparmiare tempo in svariati modi e, chi lavora nell’ambito degli affari, sa bene quanto questo sia anche più prezioso del denaro.

Scegliere un conto online business adeguato può far fare il salto di qualità alla tua azienda

Perché Tot è la miglior scelta possibile in questo contesto?

A spiccare, innanzi tutto, è la carta Visa Business Credit che, in abbinamento al conto online business, offre un sistema di gestione chiamato dual-mode. Questo consente di attivare un plafond di credito con cui pagare acquisti aziendali: il tutto fino a 60 giorni e senza alcun tipo di interesse.

La stessa carta, oltre ad effettuare pagamenti contactless, permette di adottare sistemi come Google Pay e PayPal. Di fatto, sia in ottica acquisti online che presso negozi/rivenditori fisici, questo strumento si rivela ideale in ottica aziendale.

Attraverso il conto poi, è possibile dare un netto taglio anche a burocrazie e altre pratiche. Questo consente, tra le altre cose, di effettuare bonifici SEPA e di gestire al meglio il pagamento degli F24.

Non manca il servizio SDD per le utenze, sfruttabile anch’esso attraverso un’app mobile facile da gestire ma al contempo completa. A livello pratico dunque, anche chi non ha dimestichezza con lo smartphone può gestire comodamente il proprio conto Tot.

Non solo: è possibile provare con mano le potenzialità di tot effettuando una prova gratuita di 30 giorni. Si tratta di un’opportunità imperdibile per qualunque tipo di imprenditore.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.