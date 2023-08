Conto Credem Link: la scelta giusta a canone zero e con interessi al 4%

Scegliere un nuovo conto corrente diventa più facile e, soprattutto, più conveniente grazie a Conto Credem Link. Il conto proposto da Credem è disponibile con una semplice procedura di apertura online, completabile anche tramite SPID.

Tra le caratteristiche principali c’è il canone zero, che elimina i costi di tenuta, la carta di debito, per pagamenti e prelievi, oltre alla possibilità di accedere al Conto Deposito Più che consente di ottenere interessi del 4% per un investimento di 9 mesi.

Nuovo conto corrente: perché l’offerta di Credem conviene davvero

Con Conto Credem Link è possibile accedere a un’offerta completa, senza alcuna limitazione rispetto ai tradizionali conti aperti in una filiale Credem. Tra le caratteristiche del conto troviamo:

canone zero, senza dover rispettare alcun requisito; il conto, infatti, non ha alcun costo di tenuta

, senza dover rispettare alcun requisito; il conto, infatti, non ha alcun costo di tenuta carta di debito internazionale a canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) oppure carta di debito a canone zero; la carta internazionale permette i pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; in alternativa, è possibile richiedere la carta di debito Credemcard che utilizza il circuito nazionale PagoBancomat e Bancomat e ha canone zero

a canone zero per un anno (poi 1,5 euro al mese) oppure carta di debito a canone zero; la carta internazionale permette i pagamenti tramite Google Pay, Apple Pay e Samsung Pay; in alternativa, è possibile richiedere la carta di debito Credemcard che utilizza il circuito nazionale PagoBancomat e Bancomat e ha canone zero firma elettronica gratuita

gestione del conto sia tramite Home Banking che in filiale

Per i clienti che scelgono Credem Link, inoltre, l’istituto mette a disposizione un team di consulenti a cui rivolgersi, sia da remoto che in filiale, oltre alla possibilità di accedere al Conto Deposito Più, ottenendo interessi del 4% per un investimento di 9 mesi.

Grazie a questa forma di investimento, ogni 10.000 euro investiti si ottengono 221 euro di interessi netti dopo 9 mesi. Il Conto Deposito è garantito al 100% fino a 100.000 euro: si tratta, quindi, di un investimento sicuro. C’è anche la possibilità di svincolo del capitale investito (con una commissione dello 0,033‰ per ogni giorno effettivo di vita residua).

