Conto Corrente GRATIS a ZERO SPESE? Ecco la soluzione vincente

Aprire un conto corrente gratis e a zero spese non è una fantasia, ma oggi è possibile. Scegli la soluzione giusta per mettere al sicuro i tuoi risparmi e allo stesso tempo non dover pagare per quei servizi che solitamente si fanno tramite Home Banking o carte di pagamento.

Apri subito Conto Corrente Arancio, la proposta di ING per fare la differenza. Non solo risparmierai sui costi di gestione, ma potrai anche guadagnare il 2,50% annuo lordo sulle somme vincolate per 12 mesi. Cosa stai aspettando? Dai un’occhiata a tutti vantaggi che ha da offrire.

Prima di tutto il costo delle carte è completamente gratuito. Potrai avere la tua carta di debito e la tua carta di credito senza dover spendere nemmeno un centesimo al mese o all’anno. Come? Semplicemente accreditando il tuo stipendio o la tua pensione.

Conto Corrente Arancio: sicuro, gratuito e smart

Con Conto Corrente Arancio Gratis avrai zero spese e tanta sicurezza. Potrai fare tutto dalla sua comoda app ottimizzata anche per dispositivi mobili. Ad ogni accredito o addebito riceverai una notifica push, così da tenere sotto controllo qualsiasi spesa e/o movimento.

Inoltre, potrai anche richiedere la Carta di Credito MasterCard Oro che per il primo anno sarà completamente gratuita. Poi il canone rimarrà a zero se spenderai almeno 500 euro al mese o avrai attivato un piano Pagoflex che ti permette di dividere in comode rate qualsiasi acquisto a partire da 200 euro.

Per ottenere tutto questo e molti altri vantaggi apri adesso un Conto Corrente Arancio con ING. Attivalo entro e non oltre il 17 gennaio 2023. Vincola le tue somme entro il 17 gennaio 2023 per far crescere i tuoi risparmi con un tasso speciale del 2,50% annuo lordo. Infine, accredita stipendio o pensione. In alternativa, le tue entrate dovranno essere superiori ai 1000 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.