Conto Corrente Arancio di ING: un anno di canone zero e tanti vantaggi

Massima convenienza e zero complicazioni: parliamo di Conto Corrente Arancio di ING, una soluzione per chi desidera tutti i vantaggi di una banca, senza canoni o costi extra. Ti basta aprire un conto online, sottoscrivere il “Modulo Zero Vincoli” per ottenere fin da subito un’ampia gamma di vantaggi, senza dover rinunciare a nulla.

Zero canone e tanti vantaggi

Il primo – e più interessante – vantaggio è il canone gratuito per il primo anno. Inoltre, se decidi di accreditare lo stipendio o la pensione (o comunque un importo di almeno 1.000 euro al mese), il canone resterà gratuito anche al termine del periodo promozionale. In alternativa, il canone mensile sarà di soli 2 euro al mese.

Grazie a Conto Corrente Arancio di ING puoi dire addio anche alle spese extra: zero commissioni per i prelievi di contante, sia in Italia che all’estero, con la carta di debito inclusa, per i bonifici SEPA (fino a 50 mila euro), per pagamenti MAV, RAV, F24 e ricariche telefoniche, se effettuate tramite Servizio Clienti.

Puoi aprire Conto Corrente Arancio direttamente tramite una procedura completamente online, al cui termine è possibile finalizzare il tutto tramite firma digitale o con SPID. Nessuna attesa, nessuna chiamata con operatori: solo massima semplicità e convenienza.

Durante la fase d’iscrizione potrai scegliere di attivare il “Modulo Zero Vincoli”, che ti darà accesso a tutti i vantaggi sopracitati. Potrai richiedere anche una delle tre carte disponibili: la carta di credito Mastercard Gold, la carta di debito Mastercard oppure la carta prepagata Mastercard.