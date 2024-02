Conto con interessi al 5% per 6 mesi e tanti altri vantaggi: solo con Mediolanum

La nuova promozione di Banca Mediolanum rivolta ai clienti che richiedono l’apertura di SelfyConto è da cogliere al volo. Il conto online di Banca Mediolanum, infatti, non è mai stato così convieniente grazie alla possibilità di sfruttare interessi al 5% per i primi 6 mesi, andando ad impostare l’accredito dello stipendio.

In questo modo, è possibile ottenere un guadagno netto di 184 euro ogni 10.000 euro depositati, in appena 6 mesi. Chi ha 100.000 euro (importo completamente coperto e garantito dal Fondo a Tutela dei Depositi) potrà, quindi, guadagnare 1.840 euro netti, senza alcun rischio tipico degli investimenti.

In più, il conto corrente di Banca Mediolanum aggiunge prelievi e bonifici gratis oltre al canone azzerato per un anno (poi 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per gli Under 30. C’è anche la possibilità di richiedere la carta di credito con 1 euro al mese.

Per sfruttare la promozione è sufficiente richiedere l’apertura del conto corrente tramite il sito di Banca Mediolanum accessibile di seguito. L’apertura è disponibile anche con SPID.

SelfyConto di Banca Mediolanum: interessi al 5% e tanti vantaggi

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere a un conto corrente online davvero ricco di vantaggi. Tra le caratteristiche troviamo:

un canone azzerato (invece di 3,75 euro al mese) per 12 mesi oppure a tempo indeterminato (per i clienti Under 30)

(invece di 3,75 euro al mese) per 12 mesi oppure a tempo indeterminato (per i clienti Under 30) la carta di debito gratuita

i prelievi gratis in tutta l’area Euro

in tutta l’area Euro i bonifici gratis

la carta di credito richiedibile con un costo di 1 euro al mese e plafond di 1.500 euro

richiedibile con un costo di e plafond di 1.500 euro interessi al 5% per 6 mesi, con l’accredito dello stipendio

Per aprire il conto corrente di Banca Mediolanum è sufficiente seguire una veloce procedura online. L’apertura può avvenire anche tramite SPID. Per tutti i dettagli è possibile fare riferimento al link riportato qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.