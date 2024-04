Conto Arancio ING: approfitta del 5% lordo sulle somme vincolate per 12 mesi

Il Conto Arancio di ING offre un’opportunità davvero allettante per chi vuole far crescere i propri risparmi. Attualmente, è possibile beneficiare di un tasso di interesse annuo lordo del 5% per il primo anno, rendendo questa proposta estremamente vantaggiosa per chi desidera un investimento redditizio nel breve termine.

Conto Arancio ING: i dettagli del conto deposito

Per poter usufruire di questa offerta, è necessario essere titolari sia di un Conto Arancio che di un Conto Corrente Arancio. È richiesto effettuare un primo bonifico verso il Conto Arancio entro l’11 Maggio 2024 e accreditare lo stipendio o la pensione sul Conto Corrente Arancio entro il 31 Agosto 2024.

Oltre al vantaggioso tasso di interesse, Il Conto Arancio offre numerosi benefici aggiuntivi, tra cui l’apertura, il trasferimento, la gestione e la chiusura del conto completamente gratuiti. Inoltre, i clienti hanno la flessibilità di poter trasferire i fondi sul conto corrente e prelevarli in qualsiasi momento, garantendo un ottimo equilibrio tra rendimento e accessibilità.

Tuttavia, è importante tenere presente che il tasso di interesse del 5% si applica fino ad un massimo di 100.000 euro. Per importi superiori, dopo i 12 mesi, sarà previsto un tasso di interesse nominale annuo lordo diverso, come indicato nella documentazione contrattuale. Inoltre, è fondamentale rispettare i requisiti di accredito dello stipendio, poiché in caso contrario il tasso interessi potrebbe essere ridotto al 3%.

Prima di aderire all’offerta, è fondamentale essere pienamente consapevoli di tutti i termini e le condizioni al fine di evitare eventuali sorprese. Per ulteriori informazioni o per aprire un Conto Arancio, è consigliato visitare il sito ufficiale di ING e leggere attentamente tutte le informazioni disponibili.

In conclusione, l’offerta speciale del Conto Arancio rappresenta un’opportunità da non perdere per chi vuole far fruttare i propri risparmi. Grazie al tasso di interesse annuo lordo del 5% per il primo anno e ai numerosi vantaggi offerti, questo conto si presenta come una scelta ideale per chi è alla ricerca di un investimento redditizio e flessibile.