Conto Arancio di ING: 4% annuo lordo per 12 mesi a tutti i nuovi utenti

Se stai cercando un modo per far crescere i tuoi risparmi, ING ha un’offerta imperdibile per te. Solo fino al 31 dicembre, puoi ottenere un tasso del 4% annuo lordo per i primi 12 mesi sul tuo Conto Arancio, fino a un massimo di 100.000 euro. Zero costi nascosti, zero vincoli: è l’occasione perfetta per iniziare a far lavorare i tuoi soldi per te.

L’offerta che ti fa guadagnare e risparmiare

Come funziona? Per ottenere questo vantaggio, tutto ciò che devi fare è aprire e attivare il tuo Conto Arancio con un primo versamento entro il 31 dicembre 2023. Un processo semplice che ti permetterà di iniziare a beneficiare del 4% annuo lordo per un intero anno.

Per i primi 12 mesi dall’attivazione del conto, il 4% annuo lordo sarà applicato su somme depositate fino a 100.000 euro. La flessibilità è dalla tua parte: puoi mettere e togliere i tuoi risparmi quando vuoi, e gli interessi saranno accreditati alla fine dell’anno.

Conto Arancio è progettato per essere trasparente e conveniente. L’apertura, la chiusura, i versamenti, i prelievi e il rendiconto online sono completamente gratuiti. Nessuna sorpresa alla fine del mese, solo risparmio reale.

L’offerta è rivolta sia a chi è già cliente ING (puoi aprire il tuo primo Conto Arancio direttamente dalla tua Area Riservata) sia a chi non lo è ancora. Ecco alcuni dettagli importanti:

L’iniziativa è riservata a chi attiva il primo Conto Arancio entro il 31 dicembre 2023;

Oltre i 100.000 euro e su ogni Conto Arancio successivo al primo, sarà applicato un tasso annuo lordo pari all’1%;

Dopo i primi 12 mesi, i tuoi risparmi continueranno a crescere con un tasso di interesse base dell’1% annuo lordo.

Non perdere questa opportunità e permetti ai tuoi risparmi di crescere in modo semplice e conveniente. Puoi aprire il tuo Conto Arancio direttamente tramite la pagina della promozione: entro il 31 dicembre, otterrai il 4% annuo lordo per tutto il primo anno.

