Conto a zero spese: ecco perché l'offerta di Mediolanum conviene davvero

Per i risparmiatori alla ricerca di un conto corrente a zero spese, in questo momento, c’è la possibilità di puntare su SelfyConto di Banca Mediolanum che propone un’offerta davvero completa e ricca di vantaggi.

Per chi sceglie il conto di Banca Mediolanum, infatti, c’è un canone azzerato per 12 mesi oltre alla possibilità di sfruttare un’operatività bancaria completa con carta di debito con prelievi gratis e bonifici senza commissioni.

I nuovi clienti possono aprire SelfyConto grazie ad una veloce procedura di sottoscrizione online, con autenticazione disponibile anche tramite SPID, tramite il sito ufficiale di Banca Mediolanum accessibile dal link qui di sotto.

Conto a zero spese: la scelta giusta è Banca Mediolanum

Puntando su Banca Mediolanum e sul suo SelfyConto è possibile accedere ad un’offerta bancaria davvero completa e ricca di vantaggi. Il conto proposto presenta le seguenti caratteristiche:

canone azzerato per 12 mesi (invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per Under 30; il canone è anche azzerabile dal secondo anno per i clienti Over 30 che rispettano almeno una delle condizioni fissate dalla banca

(invece di 3,75 euro al mese) e sempre azzerato per Under 30; il canone è anche azzerabile dal secondo anno per i clienti Over 30 che rispettano almeno una delle condizioni fissate dalla banca carta di debito con prelievi gratis

possibilità di richiedere la carta di credito al costo di 1 euro al mese e con plafond di 1.500 euro

bonifici gratis

promo “porta un amico”: i clienti Mediolanum possono ricevere dispositivi Samsung Galaxy in regalo (smartphone, tablet e notebook) invitando amici a passare alla banca e ad aprire SelfyConto

Per richiedere SelfyConto di Banca Mediolanum è ora possibile seguire il link qui di sotto e completare una veloce procedura di sottoscrizione online. In questo momento, il conto corrente proposto da Mediolanum è un vero e proprio punto di riferimento per chi è alla ricerca di un conto a zero spese, completo e ricco di vantaggi. Si tratta della scelta giusta per azzerare le spese del conto senza alcuna rinuncia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.