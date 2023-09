Conto a zero spese e interessi al 3,3% senza vincoli con IBL Banca

IBL Banca mette a disposizione di tutti i suoi nuovi clienti Controcorrente: si tratta di un conto corrente completo e ricco di vantaggi, soprattutto per quanto riguarda la versione Semplice. Questa versione del conto di IBL Banca è a canone zero per 12 mesi (poi 2 euro al mese ma facilmente azzerabile).

Si tratta di un conto davvero a zero spese: c’è la carta di debito gratuita ed è possibile effettuare due prelievi al mese senza commissioni; anche i bonifici online sono gratis. Il conto di IBL Banca consente l’accesso a diversi servizi aggiuntivi, tra cui c’è la carta di credito Classic, disponibile con canone di 29,90 euro all’anno.

IBL Banca, inoltre, propone interessi del 3,3% sulla giacenza (fino a 50.000 euro) per i primi 12 mesi (poi 0,5%). Per richiedere l’apertura del conto corrente è possibile seguire una semplice procedura di apertura online, tramite il sito ufficiale di IBL Banca, disponibile al link qui di sotto.

Conto IBL Banca: tanti vantaggi e zero spese

Con Controcorrente di IBL Banca è possibile accedere a un conto corrente a zero spese davvero ricco di vantaggi. Il conto prevede le seguenti caratteristiche:

il canone è zero per 12 mesi , poi 2 euro al mese; per azzerare il canone dal secondo anno basta accreditare lo stipendio o la pensione o anche avere entrate per almeno 800 euro

, poi 2 euro al mese; per azzerare il canone dal secondo anno basta accreditare lo stipendio o la pensione o anche avere entrate per almeno 800 euro la carta di debito è gratuita e ci sono 2 prelievi gratis ogni mese

e ci sono è possibile richiedere la carta prepagata (attivazione di 12 euro una tantum) e l a carta di credito Classic (canone di 29,90 euro); le carte di IBL Banca supportano i pagamenti tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

(attivazione di 12 euro una tantum) e l (canone di 29,90 euro); le carte di IBL Banca supportano i pagamenti tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay ci sono interessi al 3,3% sulla giacenza del conto per i primi 12 mesi (poi 0,5%)

Per richiedere l’apertura del conto e accedere anche a tutti gli altri servizi di IBL Banca è possibile seguire una semplice procedura di sottoscrizione online, tramite il sito ufficiale della banca, qui di sotto.

