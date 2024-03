Conto a canone zero fino a 30 anni e per tutti il primo anno + 5% annuo lordo con SelfyConto

Un conto a canone zero fino a 30 anni, e in promo per tutti il primo anno, prelievi gratis e senza limiti in Europa e il 5% annuo lordo sulle somme vincolate a 6 mesi: questa l’offerta proposta da SelfyConto, il conto online di BancaMediolanum per chi sceglie di aprire un nuovo conto corrente.

L’apertura del conto avviene online tramite questa pagina del sito ufficiale: l’operazione richiede pochi minuti grazie all’apertura veloce con SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale).

SelfyConto: il conto online di BancaMediolanum con canone zero fino a 30 anni e 5% annuo lordo

SelfyConto è il conto corrente online di Banca Mediolanum che propone il canone gratis per il primo anno, e se si è under 30 il canone resta a zero fino al compimento dei trent’anni.

Un altro vantaggio garantito dall’apertura del conto riguarda i prelievi gratuiti in area Euro, con la possibilità di prelevare il proprio contante senza commissioni né limiti in tutti i Paesi appartenenti all’Unione europea.

Sono gratis anche le principali operazioni bancarie, tra cui bonifici, addebiti utente, F23, F24, MAV e RAV (oltre alle ricariche telefoniche).

Associata al conto c’è una carta di debito a canone zero, con i clienti che possono aumentare le loro carte anche con carta di credito Mediolanum Credit Card e la prepagata Mediolanum Prepaid Card.

Per aprire il conto online SelfyConto di BancaMediolanum e beneficiare dei vantaggi proposti ai nuovi clienti, tra cui il 5% annuo lordo sulle somme vincolate ad almeno 6 mesi, è sufficiente collegarsi a questa pagina del sito ufficiale: se si dispone dello SPID, l’apertura richiede solo pochi minuti.