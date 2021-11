Continua l'operazione di rebranding di Xiaomi

Ultimamente, la skin di Xiaomi è stata criticata in tutto il mondo per via di una serie di numerosi problemi. Quindi, il gigante della tecnologia ha cercato di risolvere la questione ritardando il rilascio della MIUI 13. Abbiamo appreso di più sulle prossime funzionalità della nuova iterazione della UI negli ultimi giorni. Secondo le ultime informazioni, i dispositivi Android del marchio potrebbero perdere un elemento caratteristico in questa fase di rebranding totale che l'azienda sta affrontando.

Xiaomi: cambierà il boot di avvio

Da quando l'OEM ha iniziato a vendere smartphone, è stato popolare tra la comunità di modding. In effetti, i suoi device sono i preferiti dagli sviluppatori. Questo perché Xiaomi è noto per consentire lo sblocco del bootloader e il rilascio di sorgenti del kernel appropriate, a differenza della maggior parte degli OEM cinesi. In secondo luogo, i dispositivi dell'azienda offrono un miglior rapporto prezzo/prestazioni e sono anche convenienti rispetto ai gadget di altre marche.

Se siete persone che amano le ROM personalizzate di Xiaomi, dovreste avere familiarità con la schermata di avvio rapido sui vostri dispositivi. Per anni, questo schermo ha avuto l'immagine di un coniglio che ripara un Android con un testo “FASTBOOT” di colore blu sotto di esso. Nessun altro OEM ha questo tipo di unicità. Sfortunatamente, l'azienda lo ha rimosso nell'ultima versione della MIUI Weekly Beta.

Secondo un rapporto di ITHome, la compagnia ha ora sostituito l'immagine con un semplice testo “FASTBOOT” di colore giallo presente nella schermata di avvio rapido nella versione MIUI Beta 21.11.16. È noto che le nuove modifiche alla MIUI vengono introdotte per la prima volta nel canale beta settimanale. Tuttavia, non tutte diventano ufficiali. Se Xiaomi intende davvero cambiare la schermata di avvio rapido, molto probabilmente verrà introdotta con l'aggiornamento MIUI 13.

Negli ultimi anni, Xiaomi ha rimosso Mi Bunny (Mitu) da quasi tutti i mercati internazionali. Al momento può essere visto solo nelle pagine di errore su Mi.com, oltre alla schermata di avvio rapido, anche se qui sta lentamente scomparendo.